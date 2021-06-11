何文田VAU Residence最快下周加推單位

市區新盤陸續加入搶客戰，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence周五(11日)開始收票，該公司執行董事周銘禧表示，稍後會公布收票票數，而目前參觀示範單位的人流尚算理想，並期望長假期可以吸引更多市民前來參觀。

被問到周末會否加推單位時，周指會視乎收票數量，若情況許可料最快會在下周加推單位，暫估計以中層單位為主。

同場的美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，首批折實入場門檻低於500萬港元，預期項目市場反應熱烈，可吸引用家和投資者購買。按同區租金水平推算，估計項目每方呎租金可望達約60至70元，回報率料約3厘水平，相信對投資者具吸引力。

布又指，不少新香港人趁「通關」前搶先入市，利好大市交投氣氛火熱，樓價已明確步入上升軌道，根據「美聯樓價指數」，最新報172.27點，本年至今已累升5.38%，與紀錄高位僅相差約2.6%。他認為，樓市走勢凌厲，短期內更有望挑戰歷史高位，看好全年樓價升幅逾10%。

此外，美聯物業夥同經絡按揭轉介亦為項目買家提供「VAU Residence置低息/高成數按揭雙優惠」。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，計劃將提供「低息H按優惠」及「即供高成數按揭優惠」2個方案，前者按息全期低至H+1.3%，上限低至為P-2.75%，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.2%，另特享高存息戶口。後者則可為即供價入市的人士提供高成數按揭，按揭成數可高達8成，息率低至P-2.75%，更可獲現金回贈0.5%。