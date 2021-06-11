金價低見1896美元 道期微升
2021年06月11日 16:23
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美匯指數報90.03；港匯見7.7594；離岸人民幣(CNH)報6.3852；美元兌日圓報109.46；歐元企1.2181，英鎊處1.4165。金價急挫，低見1,896美元。布油報72.66美元，紐油報70.43美元。道指期貨升6點。
●市後關注點
-22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數
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●古巴6月21日起將暫停接受美元現金存款。
●貝萊德：債市冷待高通脹，低收入一族感切膚之痛。
●華為冀2025年實現自駕技術，暫無意投資任何車廠。
●發改委：8月起不補貼新備案集中式光伏電站等項目。
●周小川：要加以警惕脫離實體經濟的二級市場衍生產品。
-周小川：部分虛擬貨幣已不太適合回到支付領域。
-胡曉煉：不能將人民幣國際化當成國際對抗武器。
●天星銀行：今年貸款規模冀倍增，擬推中小企貸款。
●駿隆：5月份強積金人均賺3,323元。