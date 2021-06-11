豪宅新盤見承接 臨海盤上車首期低至5%

豪宅新盤承接力加快，九龍傳統豪宅地段項目近日連環錄得高價交投，有臨海樓盤亦乘勢引入全新低首期計劃加強吸客。同時，各區推售項目的收票反應保持理想，凍結市場大批購買力。

ST. GEORGE'S MANSIONS三房大戶9,328萬沽出創同類新高價

該盤近日接連錄得成交，反映市場對豪宅需求殷切，項目至今累售9伙，當中3伙為特色戶，累積套現逾12.7億元。

維港滙III細單位建築期首期降至5%助買家上車

九龍新盤市況熱鬧。會德豐地產常務董事黃光耀稱，西南九龍維港滙III，開放式至兩房戶新增全新建築期付款計劃，首期只須樓價5%，買家可輕鬆上車，樓價95%於入伙時才付清。估計下半年樓市走勢向好，全年樓價可望上升約一成。

配合端午節及父親節將至，中原地產為項目三、四房大單位引入全新優惠，送出價值4,000元酒店優惠，名額共5個，總值2萬元。

未來推盤部署方面，田兆源透露，旗下中環卑利街及黃竹坑站2期料下半年推出，兩項目分別提供121及600伙。黃光耀指出，集團第三季計劃推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期，以及啟德沐泰街10號項目第1期，分別提供82與492伙。

啟德THE HENLEY I部分單位加價1%

該批單位實用面積由280至889方呎，折實平均呎價約28,768港元，折實售價約778萬至2,905萬元，折實呎價約25,018至32,678元。項目開售至今1個多月，共售出201伙，套現逾23.3億元。

同時，為回應準買家需求，同系負責銷售的屯門青山灣帝御．星濤及帝御．嵐天，剛上載多張修訂價單，共涉及10伙，平均加價約1.5%。帝御系列開售至今，1至3期合共售出1,587伙，套現逾76.74億元。

何文田VAU Residence最快下周加推單位

市區新盤陸續加入搶客戰，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence周五(11日)開始收票，該公司執行董事周銘禧表示，稍後會公布收票票數，而目前參觀示範單位的人流尚算理想，並期望長假期可以吸引更多市民前來參觀。

被問到周末會否加推單位時，周指會視乎收票數量，若情況許可料最快會在下周加推單位，暫估計以中層單位為主。

同場的美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，首批折實入場門檻低於500萬港元，預期項目市場反應熱烈，可吸引用家和投資者購買。按同區租金水平推算，估計項目每方呎租金可望達約60至70元，回報率料約3厘水平，相信對投資者具吸引力。

此外，美聯物業夥同經絡按揭轉介亦為項目買家提供「VAU Residence置低息/高成數按揭雙優惠」。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，計劃將提供「低息H按優惠」及「即供高成數按揭優惠」2個方案，前者按息全期低至H+1.3%，上限低至為P-2.75%，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.2%，另特享高存息戶口。後者則可為即供價入市的人士提供高成數按揭，按揭成數可高達8成，息率低至P-2.75%，更可獲現金回贈0.5%。

大圍站柏傲莊III次輪銷售共錄30108票登記

該公司營業及市務總部監黃浩賢表示，市場對項目反應熱烈，感謝客戶及地產代理支持。明天次輪發售會先進行A1及A2組銷售，當中A1組共錄1,311個登記，A2組收4,153個登記。而B組買家組別則共有24,644個登記。