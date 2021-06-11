深度解構：拜登放生微信TikTok　醉翁之意不在酒…

美國總統拜登在上任後首次出訪歐洲之際發布最新行政命令，宣布撤銷特朗普在任時對微信和TikTok的禁令，同時要求美國商務部長、情報局局長等官員提供威脅性評估和建議，防止外國對手使用敏感數據，其實此舉並非要向中國示好，而是要向歐洲盟國發出清楚信息，就是美國對待中國科技的做法並非不經考慮、無的放矢，為理性修補與歐洲盟友的關係伸出橄欖枝！

一方面，拜登一改特朗普基於未經證實的主張而作出禁令的做法；另一方面，早前拜登政府修訂特朗普頒布對中國涉軍企業的投資禁令，亦顯得其決定有根有據，而非以偏概全。兩者均在說明，現屆美國政府的政策邏輯清晰、條理分明，並非特朗普時代般「亂來」，有助修補與盟友的關係，避免被敵人離間。

俄羅斯總統普京將北約不和作為國家安全目標，中國也試圖乘歐美間隙取得信任，如近日中歐領導人通話時，中方便提到希望歐洲實現戰略自主。

拜登通過列出國家安全目標，並撤回前朝行政命令，目的是讓盟國更容易說服選民，美國與歐洲的價值觀相同，美國行事有根有據，作事公平，而與美國攜手抗華是明智之舉，有效應對中國向歐洲各國的游說。若拜登這招成功，其聯合盟友抗華的戰略便會得到大大提升。