樓價Update：上水二手洋房再錄蝕讓

二手業主趁市旺加快出貨，個別不惜損手套現，新界洋房再錄蝕讓，上水天巒減價85萬元，以2,215萬元售出，原業主持貨約11年，帳面蝕約109萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座低層G室，實用面積457方呎，為兩房間隔，獲買家以880萬元買入，實用呎價約19,256元，原業主於2017年11月以735萬元購入上述單位，按買入價計算，帳面升值約20%，持貨約4年獲利145萬元。

●筲箕灣i-UniQ譽．東高層B室，實用面積約670方呎，套三房間隔，項目同類型單位供應有限，外區客在港島多區物色租盤，終以月租24,000元承租，實用呎租約35.8元。

●鰂魚涌逸樺園1座極低層D室，實用面積約614方呎，兩房間隔，以21,000元租出，實用呎租約34元，屋苑現時有20個單位放租，月租由25,000元起。

●北角萬德閣B座低層1室，實用面積約709方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,187萬元承接，實用呎價約16,742元，原業主於2003年11月以248萬元購入上址投資，持貨逾17年至今轉售，帳面獲利939萬元，單位期內升值近3.8倍。

●西區創業中心B座高層L室，實用面積305方呎，兩房間隔，以580萬元易手，實用呎價19,016元，新買家屬用家，原業主於2018年以548萬元買入，持貨3年帳面獲利32萬元，單位升值約5.8%。

●西區翰林軒1座中層B室，實用面積約790方呎，套三房間隔，望山景及海景，原先叫價1,850萬元，現減價60萬元或約3.2%，最終以1,790萬元沽出，實用呎價約22,658元，新買家為區內換樓客。

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九龍區

●西南九龍瓏璽6月暫錄2宗租務成交，較上月同期1宗加快，屋苑8座中層A室，三房雙套房連士多房間隔，望維港海景，實用面積約1,225方呎，以約55,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價5,500元或約10%，以49,500元租出，實用呎租約40.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●旺角居屋富榮花園13座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以666.8萬元易手，實用呎價約11,264元，原業主於2008年6月以162.7萬元購入，持貨13年至今轉售，帳面獲利504.1萬元，單位期內升值3.1倍。

●黃大仙公屋竹園北邨12座低層10室，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價280萬元，減價10萬元或3.6%，成功以270萬元易手，實用呎價約6,095元，原業主早於1999年購以23萬元購入，持貨22年帳面獲利247萬元，單位期內升值逾10倍。

●啟德1號(II)第3座高層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約563方呎，以約23,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以21,500元租出，實用呎租約38.2元，新租客為一家三口，睇樓兩次即決定承租。

●茶果嶺麗港城6月暫錄5宗買賣，比上月同期8宗略為放慢，平均實用呎價約14,450元，屋苑6座低層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，享內園景，最新以930萬元易手，實用呎價13,537元。

●將軍澳居屋唐明苑C座高層7室，實用面積約426方呎，望市景，去年10月放盤，未補價第二市場開價445萬元，累減20萬元或約4.5%，獲區外白居二以425萬元承接，實用呎價約9,977元。

●將軍澳維景灣畔13座低層A室，實用面積約666方呎，套三房間隔，望園景，去年12月下旬開始放售，業主原叫價1,150萬元，其後多次減價共達115萬元或約10%，最後以1,035萬元沽出，實用呎價約15,541元。

●將軍澳6月錄約140宗二手買賣，居屋市場成交佔45宗，當中9成為未補地價第二市場成交，其中廣明苑F座高層10室，三房間隔，實用面積約594方呎，以590萬元放盤兩個月後，獲外區白居二客接洽，議價後減價22萬元，以約568萬元成交，實用呎價約9,652元。

●將軍澳峻瀅I期6座低層C室，實用面積501方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價742萬元，實用呎價約14,810元，原業主於2012年8月以約402.1萬元購得，是次轉手帳面獲利約339.9萬元，升值約85%。

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新界區

●上水天巒納沙泰爾大道單號屋，實用面積約1,674方呎，最初開價約2,300萬元，雙方議價後以2,215萬元沽出，實用呎價約13,232元，新買家為外區換樓客，原業主則於2010年以2,324萬元買入上址，持貨約11年，轉手帳面蝕讓約109萬元離場。

●西貢新景台單號村屋，四房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,100萬元，其後累減至1,010萬元成交，原業主於2007年7月購入上址，當時作價302萬元，持貨近14年至今沽售，帳面獲利708萬元，單位期內升值2.3倍。

●馬鞍山迎海3座低層G室，實用面積約483方呎，一房間隔，望園景，原先叫價920萬元，放盤1個月，累減130萬元，減幅達14.1%，獲買家以790萬元承接，實用呎價約16,356元。

●馬鞍山新港城J座低層2室，實用面積338方呎，兩房間隔，望內園景，放盤僅3天，當時叫價660萬元，減價15萬元至645萬元成交，實用呎價約19,083元，原業主早於1999年1月以190萬元購入，持貨22年多至今沽售，帳面獲利455萬元，單位期內升值近2.4倍。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座高層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，望山景，開價約840萬元，零議價易手，實用呎價17,004元，屬同類單位近期高價成交，原業主於2017年以650萬元購入，持貨4年帳面獲利約190萬元，單位升值約29.2%。

●大圍名城6月暫錄約6宗買賣，其中3期盛世2座南翼中層B室，實用面積786方呎，套三房間隔，以1,420萬元沽出，實用呎價18,066元，原業主則於2012年以746萬元購入，持貨9年帳面獲利約674萬元離場，單位升值約90.3%。

●沙田第一城6月暫錄約7宗二手買賣，對比上月同期錄約14宗成交下降，其中37座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以533萬元易手，實用呎價約17,533元。

●上水御景峰中低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，日前以618萬元沽出，實用呎價約14,339元，屋苑現時約有25個單位放售，最低入場價由630萬元起。

●上水公屋太平邨平靜樓高層7室，實用面積約377方呎，原業主於未補價第二市場開價約210萬元，獲一名剛獲白居二資格的買家垂青，議價後以205萬元成交，實用呎價約5,438元，若承做最多九成樓按入市，首期20.5萬元即成業主。

●上水維也納花園1座高層F室，實用面積約732方呎，套三房間隔，原先叫價約720萬元，原居於九龍區準買家，由於子女長大需更多空間，惟市區未覓得合乎預算的三房單位，故轉至北區，議價後以698萬元購入，實用呎價約9,536元。

●元朗好順意大廈A座高層5室，實用面積266方呎，兩房間隔，叫價438萬元，微減3萬元，以435萬元沽出，實用呎價16,353元，新買家為上車客，原業主則於2010年5月以113.8萬元購入，持貨11年帳面獲利321.2萬元，單位期內升值2.8倍。

●元朗瑧頤雙號車位，業主放租僅1星期，隨即獲同屋苑住客洽商承租，由於該項目車位比例較少，而且少有放租，零議價下以月租3,600元租出，業主於2020年以約98萬元購入，現享租金回報約4.4厘。

●天水圍慧景軒2座高層D室，實用面積547方呎，兩房間隔，放盤兩周速獲用家承接，以660萬元成交，實用呎價約12,066元，原業主於2018年6月斥資600萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利60萬元，單位升值約10%。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居3座中層D室，實用面積543方呎，三房間隔，叫價648萬元，經議價後，減至623.8萬元沽出，實用呎價11,488元，新買家為同區換樓客，睇樓後快速落實購入作新居。

●屯門居屋新圍苑E座低層9室，實用面積645方呎，三房間隔，新買家為區內白居二，因熟悉區內環境，並鄰近家人居所方便照應，遂便決定於未補價第二市場以430萬元購入上址自用，實用呎價約6,667元。

●屯門居屋兆康苑P座高層1室，實用面積434方呎，兩房間隔，租客為區內客，見業主有議價空間，決定以9,300元即睇即租，實用呎租約21.4元，如以同類型單位銀行估值約484萬元計算，租金回報率達約2.3厘。

●青衣居屋青宏苑B座中層4室，實用面積506方呎，兩房間隔，今年3月放盤，未補價第二市場叫價648萬元，4月降價至590萬元，最終以560萬元沽出，實用呎價約11,067元，原業主於2001年1月以128.56萬元一手買入，自住20年轉售帳面獲利431.44萬元，升值約3.4倍。

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