馬來西亞全國封鎖令延長兩周　半導體業多災多難…

馬來西亞政府表示，原定於6月14日結束的首階段「全面封鎖」措施再延長14天，即從6月15日起至6月28日結束。

事緣該國的新冠肺炎疫情嚴峻，當地政府決定於6月1日至14日在全國范圍內實施首階段「全面封鎖」，除必要服務部門外，暫停經濟和社會活動。如今「鎖國令」再延長兩周，意味經濟停擺時間更長，這意味半導體或出現新一輪漲價缺貨潮，皆因該國是全球半導體產業封測重鎮。

目前，有超過50家半導體公司在馬來西亞設廠，其中大多數是跨國巨企，包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導體、英特爾、瑞薩、德州儀器及日月光等，相對其他東南亞國家，馬來西亞在全球半導體封測市場上一直就有其獨特的地位。數據顯示，東南亞在全球封裝測試市場的佔有率為27%，其中馬來西亞佔據了全球13%的市場份額。另根據statista的數據顯示，自2015年以來，馬來西亞的半導體封測收入呈現出持續快速的增長，2019年已經達到了287.6億美元。

此外，該國還有晶圓代工廠以及一些元器件生產大廠聚集。根據United Nations的數據顯示，自2002年以來，該國的集成電路出口份額一直是處於全球前列的位置。隨着近幾年的發展，2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本，與美國旗鼓相當。