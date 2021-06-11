美股個別發展　標指試頂後升幅勁縮

美股三大指數早段個別發展，道指跌12點，報34,453點；以科技股為主的納指漲23點，報14,044點；標指漲1點，報4,240點。港股夜期報28,708點，跌98點，低水134點。

10年期美債息續於1.45厘水平附近徘徊。外媒報道，由10名美國參議員組成的兩黨小組就擬議中的基礎設施支出法案框架達成一致，暗示民主黨和共和黨仍有可能達成妥協。

報道稱，根據上述小組達成的支出法案，美國將在未來5年投資9,740億美元，未來8年投資總額將達1.2萬億美元。其中包括5790億美元的新支出，且將全額撥款，不會加稅。

【21︰35】市場對通脹數據未有過分擔憂，10年期美債息續於1.45厘水平附近徘徊，美股三大指數早段續揚，道指漲86點，報34,552點；以科技為主的納指漲6點，報14,026點；標指漲4點，報4,244點。

無論從債市還是股市表現來看，投資者都對通脹風險視若無睹。索羅斯「戰友」、對沖基金經紀德魯肯米勒表示，聯儲局長期寬鬆貨幣政策扭曲了資產價格，並誘使投資者產生一種虛假的安全感，市場尚未就美國5月通脹作出反應。他認為，直到當局改變做法為止，投資者仍會繼續忽視開始上升通脹等風險。

寶潔（P&G）副董事長兼營運總監Jon Moeller表示，本財年迄今為止，寶潔集團的運費和大宗商品稅後成本約達6億美元，遠超預期。公司股價早段跌0.3%。

外媒報道指，美國電商巨頭亞馬遜因違反歐盟的個人私隱法規，或面臨4.25億美元的罰款，是歐盟對同類型案件中最大的罰款額。消息人士稱，該案件主要涉及其收集和使用個人數據的行為，並非針對亞馬遜網絡雲服務業務。

亞馬遜股價早段升0.1%，報3,355美元。