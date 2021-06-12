東方日報B1：iBond認購史上最狂　預計穩中兩手

香港新一批通脹掛鈎債券(iBond)認購反應史上最佳，皆因民眾顧慮通脹及投資市場前景。然而，環球通脹始作俑者美國聯儲局的資產負債表「爆燈」惹來收水聲音，加上內地嚴控漲價，令身處夾縫的香港通脹或不會太高，勢必影響iBond回報。

今年通脹掛鈎債券(iBond)認購人數及金額均創歷史新高！第八批iBond周五(11日)截止認購，政府發言人指，據初步統計，新一批iBond錄得約71.7萬人認購，涉及金額近545.8億元，超購約2.6倍。

由於認購反應熱烈，預計最終發行額將會由150億元，提高至上限200億元，在循環配發機制下，意味每人穩中兩手，以保底息兩厘計，每手穩賺200元。

今期iBond「保底息」雖然僅維持在兩厘水平，但是在環球持續低息、通脹預期升溫，以及近期欠缺大型新股上市等情況之下，吸引了不少投資者認購。政府發言人表示，認購人數及金額分別按年增加55%及40%。

有市場人士則指出，儘管預期今年認購人數將超越去年的45.63萬人，但大幅拋離實屬預料之外，即使扣減重複認購人數，預計仍高達70萬人以上。

港府計劃於本月21日公布iBond最終分配結果，並於23日發行，翌日在聯交所上市，認購人士若然透過銀行認購，可以透過場外交易市場(OTC)即日沽出。

上海商業銀行執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉預料，iBond首日會上升至104元，若投資者覺得通脹會升溫，加上目前銀行存款息率較低，可以考慮繼續持有。該行今年認購反應理想，平均認購金額高達8萬元。

綜合券商資料顯示，認購反應踴躍，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年該行的iBond認購金額及人數均創歷來新高，人數較去年大增3倍，亦吸引大量新客開戶。

至於致富認購人數約1.7萬人，涉及金額約9.5億元。該行董事及證券業務主管郭家安稱，今年接獲約500人趕認購的「尾班車」，預料iBond首日上市有機會見102.5至103.5元。

隨着iBond截止認購，銀行陸續推出退款優惠。中信銀行(國際)表示，客戶以iBond認購退款到分行敍做3個月或6個月港元定期存款，可以享有0.7厘(3個月)或0.75厘(6個月)限時優惠息率。透過工銀亞洲分行渠道申請iBond，以存款額10萬元或以上、開立228天港元定期存款的客戶，可享0.5厘年利率優惠。

港人追捧iBond原因之一是預計通脹升溫，惟此乃較長線投資，長揸與否須弄清世界通脹大局。作為放水之首的美國大舉發債為經濟續命，聯邦政府預算赤字再創新高；作為央行的聯儲局為了配合，放水規模也是前所未見，最新數據顯示截至周四止當周，該局資產負債表規模首破8萬億美元(約62.4萬億港元)。然而，美國家庭財富卻在疫情期間大增，形成「國窮民富」，基金大戶呼籲要警惕，反映離收水不遠矣！

截至首季底，美國家庭及非牟利組織資產淨值達136.91萬億美元，按年增22.95%；來自企業股票及互惠基金的資產總額按年飆63.64%。總體而言，金融資產總值按年增25.69%至109.56萬億美元，高於2019年第四季的疫前水平。美股過去一年大升也造就財富效應，當前已不止是金融市場水浸，連一般家庭也累積巨富。

因疫情導致外出消費需求跌，民眾更易儲蓄。美國上季家庭及非牟利組織資產總值154.16萬億美元，按季升3.48%；反觀負債增長比不上財富增值，按季增速僅1.09%至17.24萬億美元。債務增速放緩，意味聯儲局政策可更具靈活性，不用擔心貨幣政策緊縮會為令民間借貸成本急升，初步具備收水條件。

美國人財富不斷增長，因政府為國民提供紓困，代價卻是債台高築。美國財政部顯示，今財年截至5月聯邦預算赤字達2.06萬億美元新高，高於去年同期1.88萬億美元。單計5月，聯邦預算赤字1,320億美元，低於去年5月的預算赤字3,988億美元，當時美國政府正推行首輪防疫紓困措施。

事實上，除了美國外，許多國家亦因抗疫而背上沉重債務。20國集團(G20)早前同意暫停低收入國家的債務利息。惟美國財長耶倫表示，利息減免為了幫助貧窮國家重振經濟，不希望相關款項被用來支付中國債務。

另美國5月通脹按年增5%，市場冀聯儲局考慮收水。全球最強大戶之一貝萊德指，民生必需品價格上升，對低收入階層傷害最大。供應鏈中斷在疫情期間擾亂汽車業，令二手車漲價，而汽油價格更較去年漲56%，對低收入家庭更是直接打擊。僅為了通脹目標而容許高通脹，將帶來非常現實的問題。

ING亦指，就業回升及收入增長加快，對消費者信心有着強大的支撐。隨着經濟活動重新開放，人們有更多消費選擇，而大量財富積累，只會增加家庭支出潛力，或令需求增長快過供應復甦。這意味供不應求將持續存在，使通脹於更長時間保持高水平。