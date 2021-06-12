無懼金融戰！滴滴申美上市　集資額有望僅次阿里

滴滴業務模式與Uber相似，但首季收入已為Uber的兩倍以上，其業務版圖截至今年3月底遍布中國在內的15個國家、接近4,000個城鎮，提供網約車、順風車、共享單車及自動駕駛等服務。首季單是內地市場的每月活躍用戶已達1.56億，遠超Uber同期每月活躍平台消費者(MAPC)9,800萬。

業績方面，疫情拖累滴滴去年虧損106.08億元人民幣(下同)，收入貢獻逾90%的內地出行業務，收入縮9.66%至1,336.45億元，但國際業務和包括共享單車等的新興業務收入均有所上升。內地出行業務之經調整EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)2019年開始轉正，上季更按年激增4.87倍至36.18億元，幾乎是去年全年的91%。

該公司首季有股東應佔純利折合3,000萬美元，扭轉之前3年「見紅」不同，也優於Uber虧損1.08億美元，可是只靠123.61億元的投資收益托住，經營虧損按年擴大一倍至66.54億元，為去年全年近半，主要是國際和新興業務EBITA虧損隨着收入增長而擴大。出名燒錢的社區團購業務，上季末開始因為滴滴所持的權益被攤薄而不再合併入帳，但恐怕仍會繼續影響業績。

事實上，Uber今年股價只是有波幅無升幅，上市兩年多以來累升僅10%左右，遠遠跑輸納指。滴滴已沽清Uber持股，但對方現以12.8%股份為其第二大股東，僅次於軟銀願景基金的21.5%，騰訊則持股6.8%。

滴滴採用同股不同權(WVR)架構，創始人程維及柳青分別以7%及1.7%持股，擁有15.4%及6.7%的投票權。值得留意，滴滴最大股東軟銀委派的松井健太郎，以及博裕資本董事總經理陳峙屹將在滴滴上市時辭任董事。

滴滴明言，傾向留存大部分資金，以支撐業務發展，預計首掛後可見將來不會派息。集資所得約30%將用作擴展中國以外的國際市場業務，另將30%用於投資共享出行、電動汽車及自動駕駛等技術，20%用作推出新產品及擴展現有產品；其餘作一般企業用途及潛在戰略投資及收購。