內地財金官員：人幣國際化非國際對抗武器

內地財金官員近日在金融領域多個範疇連環為市場降溫。人民幣方面，鑑於國際化呼聲高漲，再有官員「出口術」冷卻，稱市場不必過度解讀人民幣國際化，更不應將其當成是國際對抗的武器。周五(11日)由官方開出的人民幣中間價報6.3856，按日上調116點子，創逾一周新高。

反映內地市場的在岸價兌每美元周五一度升穿6.39水平後回軟，收報6.3914，全日微跌11點子，主要受美元回升影響；反映國際市場的離岸價早段一度觸及6.38水平，升見6.3857，之後回軟至6.3926；每百港元兌約81.9元人民幣。有交易員指出，市場消化美國通脹數據及歐央行決議，料短期人民幣匯價將跟隨美元窄幅上落，估計下周聯儲局將繼續淡化收緊貨幣政策。

中國進出口銀行董事長胡曉煉表示，現時人民幣國際化仍處初級階段，不能將其當成國際對抗的武器。她稱，人民幣國際化主要服務於內地市場龐大的進口支付需求，認為國際化應建基於內地，而且是一個自然長期的過程，不應是投機交易主導的短期爆發過程，也不能由離岸和周邊市場的金融炒作所主導。她續指，人民幣國際化進程是取決於中國金融市場更大範圍、更深層次的開放，能基本實現人民幣資本項目兌換，使中國與世界更緊密地融合。

中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵亦稱，人民幣跨境使用的佔比雖然超過40%，當中，用於金融市場交易更佔70%以上，但在實體經濟方面，進出口貿易以人民幣結算僅佔15%。