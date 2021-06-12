美股道指收愎日內跌勢　標指再創收市新高

美國股市周五(11日)反覆做好，當中標指再創新高。道指中段一度受挫，最多跌137點，至尾市收復跌勢，收報34,479點，升13點或0.04%；標指收報4,247點，升8點或0.19%，連續兩日創收市新高；納指收報14,069點，升49點或0.35%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.8%、升0.41%、升1.85%。標指和納指分別已經連升3周和4周。

10年期美債息續於1.45厘水平附近徘徊。外媒報道，由10名美國參議員組成的兩黨小組就擬議中的基礎設施支出法案框架達成一致，暗示民主黨和共和黨仍有可能達成妥協。

報道稱，根據上述小組達成的支出法案，美國將在未來5年投資9,740億美元，未來8年投資總額將達1.2萬億美元。其中包括5790億美元的新支出，且將全額撥款，不會加稅。

事實上，無論從債市還是股市表現來看，投資者都對通脹風險視若無睹。索羅斯「戰友」、對沖基金經紀德魯肯米勒表示，聯儲局長期寬鬆貨幣政策扭曲了資產價格，並誘使投資者產生一種虛假的安全感，市場尚未就美國5月通脹作出反應。他認為，直到當局改變做法為止，投資者仍會繼續忽視開始上升通脹等風險。

個股方面，寶潔（P&G）副董事長兼營運總監Jon Moeller表示，本財年迄今為止，寶潔集團的運費和大宗商品稅後成本約達6億美元，遠超預期。公司股價全日跌0.68%。

外媒報道指，美國電商巨頭亞馬遜因違反歐盟的個人私隱法規，或面臨4.25億美元的罰款，是歐盟對同類型案件中最大的罰款額。消息人士稱，該案件主要涉及其收集和使用個人數據的行為，並非針對亞馬遜網絡雲服務業務。

亞馬遜股價收報3,346.83美元，跌0.08%。