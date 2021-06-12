中國人行前舵手：虛擬貨幣應用時機已過

由中國人民銀行主導研發的數碼人民幣有新進展，人行官員最新透露了數碼人民幣錢包的操作細節，並稱將與私營機構共同開發數碼人民幣錢包平台，意味距離正式推出又踏前一步。大勢既成，虛擬貨幣自然繼續被官方圍剿，人行前行長周小川表示，虛擬貨幣本有機會服務實體經濟，可惜時機已過；以歐美為首的國際貨幣基金組織(IMF)及國際清算銀行(BIS)亦回應薩爾瓦多將比特幣(Bitcoin)納為法定貨幣，不看好其前景。

人行數字貨幣研究所所長穆長春表示，數碼人民幣錢包將按照用戶的身份識別強度，分為4級不同的支付及存款限額，以平衡私隱和使用安全。他指，最初級的數碼錢包僅使用手機號碼就能開設，惟最高存款限額為一萬元人民幣，單次支付限額和每日支付限額分別為2,000元人民幣和5,000元人民幣。若需更高限額，則要提供身份證及銀行戶口等進行認證。

周小川周五(11日)出席金融論壇時也為數碼人民幣護駕，表示按虛擬貨幣原本的設計思路，其實有可能服務於實體經濟中的支付領域，惟部分人士將其視為賺快錢的手段，使之變成數碼資產，現時再想回去已變得不太合適。早於2014年，時任人行行長的周氏曾稱，比特幣是一種能交易的資產，而非支付用的貨幣，故在央行層面，不存在是否取締的問題。

雖然中國表明不接受比特幣，但薩爾瓦多卻是全球首個將比特幣列為法定貨幣的國家。然而，這連IMF也感到擔憂，認為薩爾瓦多的決定可能帶來一系列風險及監管挑戰，更會引發眾多宏觀經濟、金融及法律問題。IMF會密切關注事態發展，並持續與該國進行協商。據報，薩爾瓦多若不調整其經濟管理政策，將可能影響該國向IMF的一宗高達10億美元信貸計劃。

俗稱「央行之母」的BIS則指，薩爾瓦多此舉是「有趣的實驗」，強調比特幣尚未具備足夠條件作為支付工具使用，而BIS視它為投機資產，認為應受監管。

比特幣上月由高位大瀉近50%後，近期維持在3.7萬美元水平膠着，惟博彩公司開始押注其未來跌幅將會更大。美國博彩公司Bookies.com的數據顯示，比特幣今年跌至一萬美元的賠率已提高到8賠11，即「隱含概率」為57.9%。「隱含概率」即是將投注賠率轉換為一個傳統的百分比，顯示某件事情發生的可能性。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣周五曾跌6.69%，低見35,811美元後回穩；以太幣亦曾挫6.61%，低見2,403美元。