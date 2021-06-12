周小川：投資不要老想着一夜暴富

廣大投資者或多或少都聽過這類勸告：「不要老想着一夜暴富，不要從事過度的投機活動，也不要超出自己的收入能力借太多的錢。」然而，上述幾句至理名言，周五(11日)出自中國人民銀行前行長周小川之口。

曾當選為全球最佳央行行長的周小川認為，中國首先對過度投機，或為過度投機創造機會的東西，往往採取控制和抑制的做法。他舉例稱，在1992年的深圳看到大批市民排隊搶購股票認購證；1995年發生國債期貨對賭現象；1999年股市出現井噴(爆發式暴漲)；2007年滬綜指衝上6,200點。面對以上種種情況，中央和國務院都是採取冷卻做法，表明中國的政策取向是力求克服過度投機。

他表示，與中國其他方面的政策一樣，禁止公開搞賭博，有些省市過去曾經想開賭，中央政策不同意，所以境內沒有正式的賭博途徑。雖然周邊地區會有，但後來也採取一些措施，要特別控制境內人士參加，因賭博對實體經濟可能不會產生特別大的幫助。

他以此來比喻股市，指中國注重實體經濟，強調金融應要服務實體經濟。2008年發生金融危機，原因之一就是一些衍生產品脫離了實體經濟，故此應該抑制過度投機。