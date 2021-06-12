香港電腦學會：全球數碼貨幣發展提速

即使投資者沒有買賣比特幣(Bitcoin)、狗狗幣等，也可能聽過它們的價值屢創新高，或有大型企業因投資虛擬貨幣獲利不少，甚至接受以比特幣購買貨品等。

由於這些虛擬貨幣的啟發和挑戰，各國紛推出自己的數碼貨幣。與比特幣這類由私人推出的虛擬貨幣不同，各地推出的是由國家央行推出、具有法定貨幣地位的數碼貨幣。事實上，目前約有80個國家，有興趣或已在探討推出央行數碼貨幣(CBDC)。

令人意外的是，最早的CBDC竟然出現於2014年，由厄瓜多爾央行推出的實驗計劃；主要是建基於手機使用，並沒有使用區塊鏈技術。直到2018年，計劃因市民的使用率低而終止。

CBDC最早由英倫銀行貨幣政策副總監BenBroadbent在2016年提出；同年瑞典央行提出「數碼克朗」計劃，並於2020年開始進行概念證明(Proof of Concept)。

值得留意的是，推出CBDC不僅厄瓜多爾，還有烏拉圭。在2017年烏拉圭央行宣布推出「數碼披索」計劃，並於2018年中成功完成，而國際貨幣基金組織(IMF)更在2019年發表的年報中亦確認其成功。可是，烏拉圭央行其後並沒公布下一步的計劃。有專家認為，烏拉圭可能是想視乎其他國家如何實施，才進行下一步。

在2019年東加勒比中央銀行，推出世界首個基於區塊鏈的CBDC。該計劃使用於東加勒比貨幣聯盟，該聯盟由安圭拉、安提瓜和巴布達、多明尼加、格林納達，蒙特塞拉特、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特及格林納丁斯組成，計劃目標是在2025年前，減少一半的現金使用。

在歐元區，當西班牙央行前行長Miguel Angel Fernandez Ordoñez在2018年提出發展電子歐元時，歐洲央行表示是不可能的。可是在2019年，歐央行表示會探討推出CBDC的成本效益。到2020年，歐央行的態度更積極，除發表報告提議發展電子歐元，更啟動相關實驗項目外，亦提出在2021年中，決定繼續發展還是擱置相關專案。

2020年巴哈馬央行推出「沙元」，作為電子版的巴哈馬元。在2021年第一季度，沙元正式向巴哈馬公眾推出使用。到了今年美國宣布將推出5個先導計劃，用來測試數碼美元。

亞洲方面，在2014年，中國人民銀行已推出數碼民幣(DCEP)專案，以測試其作為法定貨幣的可行性。2020年人行在深圳、蘇州、雄安新區和成都等推出DCEP作為測試。按內地的一貫方式，人行應會在一段時間後，總結實施的情況和發現的問題，來進行下一步計劃。畢竟內地人口眾多，不實行先行先試，發現問題才制訂對策，影響可能很大，甚至降低居民和國際社會對人民幣的信任。據說，人行打算在2022年冬季奧運時，全國推出使用數碼人民幣，這樣可以讓更多遊客體驗，同時可引導國際傳媒的焦點，以更好的方式推廣數碼人民幣。

由此可見，由2014年厄瓜多爾開始，到今天也只不過7年，央行數碼貨幣的發展非常快速，參與的國家也非常多。對於全球CBDC的發展飛速，人行今年3月在國際清算銀行會議上，提出多項國際間央行數碼貨幣的規定，以便利各國央行數碼貨幣的協作，換算等運作機制。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 黃振昌

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