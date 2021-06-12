陳樂怡：恒指28500點有支持
2021年06月12日 08:15
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中美通脹形勢惹關注，投資者態度偏向審慎，恒指近期窄幅上落，未見明顯方向。中國5月生產物價指數(PPI)高於預期，市場注視中下游製造業的盈利能力，以及最終將增加消費物價指數壓力。筆者認為，內地或會加強大宗商品價格管理，有財金官員近期反映，當地關注通脹壓力，但貨幣政策路線仍以穩定為主調。
美國5月居民消費價格指數(CPI)出爐後，大市走勢才有望趨明朗。然而，因中資股估值不高，恒指或於28,500點水平有支持。資金則集中於個別板塊，如電動車產業鏈、可再生能源等，投資者可伺機跟進。
另方面，香港疫情控制穩定，市場憧憬可加快中港通關進展，樓價前景改善。加上電子消費券最快7月登記，利好本港消費股及地產股。據統計顯示，本港5月份樓市交投暢旺，新盤銷售約2,150宗，較4月大增近1.6倍。地產股走勢料會維持堅挺，建議關注可售資源豐富的新鴻基地產(00016)，以及受惠大圍大型住宅項目銷情理想、商場營運優秀的新世界發展(00017)。
此外，中國經濟復甦，內地消費股前景向好。近期內地啤酒股踏入夏天旺季，加上東奧有望如期舉辦，料會刺激啤酒銷售，支持板塊上揚。其中，百威亞太(01876)首季業績優於預期，不單價量齊升，更可擴大市場份額。因百威亞太股價走勢相對落後，估值亦低於同業潤啤(00291)，故建議買入。至於體育用品經銷商滔搏(06110)在4至5月自新彊棉事件過後銷售復甦進展良好，長線將跟隨國際體育品牌在內地拓展，而主要代理品牌Nike在6月下旬公布季績，有望成為潛在股價催化劑。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡
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