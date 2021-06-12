陳樂怡：恒指28500點有支持

中美通脹形勢惹關注，投資者態度偏向審慎，恒指近期窄幅上落，未見明顯方向。中國5月生產物價指數(PPI)高於預期，市場注視中下游製造業的盈利能力，以及最終將增加消費物價指數壓力。筆者認為，內地或會加強大宗商品價格管理，有財金官員近期反映，當地關注通脹壓力，但貨幣政策路線仍以穩定為主調。

美國5月居民消費價格指數(CPI)出爐後，大市走勢才有望趨明朗。然而，因中資股估值不高，恒指或於28,500點水平有支持。資金則集中於個別板塊，如電動車產業鏈、可再生能源等，投資者可伺機跟進。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡

（作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

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