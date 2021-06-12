鄺紫珊：金融股勢受惠經濟重啟

即使通脹及疫情未受控的不確定因素持續，但第2季以來全球投資市場仍是股多於債。觀乎第3季，筆者較看好疫後經濟重啟及通脹受惠的股份。

雖然受歐美經濟重啟帶動經濟加速復甦，但市場對美國聯儲局退場的憂慮增加、兩黨對基礎建設及加稅政策方案未達成共識、中美形勢的陰霾未消散等因素均讓市況持續波動。儘管聯儲局加息預期升溫，但估計該局將緩慢及漸進式調整政策，故能降低對經濟及金融市場影響。

面對後疫情時代的投資環境，小型股份對經濟周期敏感度很可能高於大型股份，目前美國經濟從復甦初期進入到穩健擴張階段，預期小型股可維持較高的盈利增長契機。目前美國小型價值股仍處於低位，故仍具上漲空間。

在經濟復甦階段，價值股主要着眼於金融、工業等經濟循環產業，加上價值股相對增長股的評價仍處於長期低位，故預期金融類等價值股未來有力炒上。

另外，受通脹及利率上升影響，今年以來增長型股份表現大幅下挫。展望未來，增長股可望重拾領先勢頭，及從底部回歸長期增長的動力。因疫情催化數碼科技及網上經濟的發展，帶動MSCI資訊科技與MSCI非核心消費等增長股之前大幅上升，但同期價值股反而下跌。今年以來，隨着疫苗陸續接種、經濟持續復甦，美國通脹壓力上揚，讓價值股受到注視，相反科技股等增長股則明顯落後。

事實上，增長股已從高位大幅調整，以美國5大科技巨頭FAANG來看，較標普500指數的市盈率溢價幅度已大跌約六成。數據顯示，金融、工業、原料、能源、公用事業、房地產及核心消費等價值股的配置比重已達8年高位；相反，資訊科技及非核心消費等增長股的配置比重則處於8年來的低水平。

增長股具長期投資優勢，其企業盈利很大機會是優於MSCI全球指數，建議投資者在加入價值型股份之外，亦適當配置增長型資產作為核心投資，以掌握中長線的機遇。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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