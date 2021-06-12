黃詠欣：改劏房唐樓申按揭 審批有難度

早前提過如單位經大改裝，申請按揭或有阻滯。近日筆者收到唐樓劏房業主的求助個案，他持有一個56年樓齡，已改裝成劏房、並正在出租的唐樓現契單位，希望以單位套現資金作投資用途。

這宗個案有數個難題，首先是物業樓齡高，一般銀行批出按揭年期，都是以75至80年減去樓齡，據上述單位資料，普遍銀行多數只可批出19至24年，但客戶希望做到30年期。其次是，單位本身已間作劏房，僅少數銀行願意承做這類經大改裝的物業按揭。第三點是客戶本身沒有薪金收入證明，他希望以單位的租金收入作審批。按筆者的經驗，可符合客戶條件的銀行少之又少，即使有銀行願意批出物業套現，息率都會較高。

最後極力爭取下，該客戶成功在一間銀行批出四成按揭(因客戶是以資產審批)，套現約150萬元，年期爭取到以85年減樓齡，即可以做到29年，息率約3厘。值得注意的是，為唐樓物業申請按揭，部分銀行或要求上門視察，因此不要隱瞞單位已改裝作劏房，要如實申報才會增加獲審的機會。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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