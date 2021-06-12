1周10大驚奇：特朗普爛局發酵　超級通脹及股災近了？

2021年轉眼間已到了端午節，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！然而，直到5月初，全球股市才見到像樣的調整，之後又再度回穩，怎看也沒有股災痕迹，本周又有甚麼信號？美國前總統特朗普有話說，繼續小心為上。

【1、留下世紀爛局 特朗普反警告全球步向攬炒】

不甘「被下台」的美國前總統特朗普任內爆發世紀疫情重創經濟，迫使聯儲局要再次「大水漫灌」，掀起當下通脹狂潮。曾多次下令聯儲局減息的這位「狂人」本來耗盡美元信用為所欲為，現在卻大罵現任總統拜登的經濟政策會招致「攬炒」！

特朗普接受外媒訪問時直言，他目前沒有投資美國股市，因為股價「已經很高」。對目前美國的經濟狀況非常憂心，警告美國將面臨「大規模通脹」，「將變得猖獗」和「非常糟糕」；又指美國的食品、天然氣、建造住宅的木材價格已漲至前所未有的水平，住屋成本因此變得更高。

他批評，拜登政府的能源政策亦導致美國汽油價格接近翻倍，甚至將再上漲最少3倍，同時在現任政府的領導下，美國的能源獨立已「不復存在」。

他又直斥「一哥」比特幣(Bitcoin)似乎是個「騙局」，並剝奪美元的重要性，呼籲監管機構實行進一步嚴格監管。

【2、周小川：不要老想着一夜暴富 不要過度投機及借錢】

面對特朗普上述言論，廣大投資者或多或少都聽過這類勸告：「不要老想着一夜暴富，不要從事過度的投機活動，也不要超出自己的收入能力借太多的錢。」然而，上述幾句至理名言，本周也出自中國人民銀行前行長周小川之口。

曾當選為全球最佳央行行長的周小川認為，中國首先對過度投機，或為過度投機創造機會的東西，往往採取控制和抑制的做法。他舉例稱，在1992年的深圳看到大批市民排隊搶購股票認購證；1995年發生國債期貨對賭現象；1999年股市出現井噴(即爆發式暴漲)；2007年滬綜指衝上6,200點。以上種種情況下，中央和國務院都是採取冷卻做法，表明中國的政策取向是力求克服過度投機。

他表示，與中國其他方面的政策一樣，禁止公開搞賭博，有些省市過去曾經想開賭，中央政策不同意，所以境內沒有正式的賭博途徑。周邊地區會有，後來也採取一些措施，要特別控制境內人士參加，因賭博對實體經濟可能不會產生特別大的幫助。

他以此來比喻股市，指中國注重實體經濟，強調金融應要服務實體經濟。2008年發生金融危機，原因之一就是一些衍生產品脫離了實體經濟，故此應該抑制過度投機。

【3、歐美濫印銀紙推高通脹 內地列5罪憂全球「埋單」】

上述提到周小川，在他之前，內地一眾財金高官周四(10日)也相繼發表言論，其中，中銀保監主席郭樹清警告，通脹壓力升溫全是歐美放水導致。造成的5大負面效應由全球承擔，包括股市和樓市等資產泡沫、通脹、債務、在疫情不穩下仍保留中國產品高關稅、濫印鈔使諸如俄羅斯、土耳其及巴西等新興國被逼加息。

談到股市，出身哲學系卻身處中美金融戰前線的郭樹清以爬山為比喻，稱「愈是陡峭的山峰，上去不易，下來更難」。他指，發達國家的金融資產普遍出現較大幅度的漲幅，特別是股票市場很快就達到創紀錄高位，暗指目前海外股市攀上現時的高位，跌下來時可能更痛。

郭樹清提到，現階段重點加大直接融資比重，去年新增社會融資規模中，債券和股票融資佔比已經達到37%左右，債券市場還有很大潛力，問題在於法制不夠健全。有迫切需要令各級政府、企業、中介機構和投資者都認識到「逃廢債」是違法違規，甚至是犯罪行為。

大宗商品漲價持續，內地銅、鐵等工業金屬價格升幅最為凌厲，導致不少投機者參與，甚至引發了內地當局的關注。郭樹清再次警告商品炒作風氣，直言︰「那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人，很難有機會發家致富。」

【4、華爾街老手：1970年代式超級通脹將捲土重來】

除了特朗普及一眾內地財金重量級人物外，華爾街老手、金融服務機構Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar本周警告，1970年代式的超級通脹將捲土重來，聯儲局將無法控制。

他說：「貨幣政策...現在於刺激經濟活動方面無能為力」。這個問題在樓市更明顯，因耈對利率變動最敏感。「我們正處在一個利率極低且不再能刺激樓市的時期。在採購方面，我們知道庫存不足及價格飆升正減慢交易步伐。」

他引述數據透露，目前市場的再融資處於2020年2月以來最低，當時疫情還未爆發。因此，無法再從極低利率中獲得那種救市的刺激效果。

至於要如何控制通脹？他說：「聯儲局知道如何解決，問題是他們有沒有勇氣。」他懷疑當局是否會較華爾街預期更早結束放水或加息，因這可能會對股市和經濟造成影響。他重申，通脹將持續更長一段時間，超乎其他人想像，屆時物價飆升將衝擊經濟各層面，一旦企業開始提高價格，就不會輕易收回決定。

【5、資深基金經理：美股很有可能會大跌60%以上】

另一位老手、管理17億美元資產的摩根溪資本管理公司(Morgan Creek Capital Management)行政總裁Mark Yusko警告，多項指標顯示，美股估值已過高，很有可能會大跌60%以上，以回到合理的估值水平。

他警告，各種美股估值指標都處於歷史高位，在他關注的14個估值指標中，有11個已達到歷史新高，小型股估值過高的程度最為嚴重，而標指的估值已高出合理估值199%。

究其原因，他歸咎於聯儲局提升市場流動性，在防疫封鎖措施下交易員及散戶大舉投機。若將標指走勢與收益進行比較，會發現股價和收益之間的差距至少30年最大。

他列舉美股處於不穩定狀態的其他迹象，包括通脹開始飆升、公司內部人士拋售股票比例達歷史新高、俗稱「恐慌指數」的VIX指數可能已見底等。他說：「公司內部人士比投資者更了解公司，他們不會在底部賣出，其交易達到歷史最高水平是有原因的。」

【6、小心！連宣告通脹已死的學者也擔心了...】

若認為上述人士杞人憂天，本周連「老大哥」也出場了！在宣告通脹已死25年之後，著名經濟學家Roger Bootle本周表示，看到了它重生的迹象。

隨着全球開始從新冠疫情中復甦，從二手車到木材的成本正出現上漲的迹象。這將主要經濟體的金融市場借貸成本推至多年來的高位。雖然大多數央行主事者似乎認定價格上漲只是暫時的，但一些經濟學家正在敲響警鐘。

凱投宏觀創始人Bootle是其中之一，他是1996年出版的《通貨膨脹之死》一書的作者。當時，他認為數十年來居高不下的利率已經告一段落。

雖然他還不認為，那個時代將要重返，但在6月2日接受外媒採訪時，Bootle認為，世界正處於另一個轉折點的風口浪尖。

●為清晰起見，以下的對話經過精簡和編輯：

您在1990年代認定是通脹新時代的開始。您認為現在是另一場巨變的開始嗎？

Bootle說：「我不得不說，這是巨變的開始。這倒不是說我們將回到1970年代和1980年代初強勁通脹的狀況。通縮的危險已經過去，風險肯定已經向另一個方向傾斜。通脹會走多遠，持續多久，這還值得討論。但我不會懷疑已經發生了翻天覆地的變化。」

甚麼影響了您對廣泛趨勢的展望？

他說：「你必須區分兩個關鍵影響因素，然後在其之上是政策，所以要考慮3件事。首先是供給側——成本因素和制度因素。然後是全球化、工會瓦解和競爭加劇——我認為，所有這些有點像是一個逆向的石油衝擊，呈現出一系列價格下跌的衝擊。其中一些仍有出現和持續下去的空間，但形勢已經逆轉，風險與先前大相逕庭。」

【7、華爾街長期好友：通脹可能較聯儲局預期更久】

一位華爾街長期好友也罕有警告，通脹可能較聯儲局所預期的持續更久，並會嚇倒華爾街，為市場帶來動盪。

Federated Hermes首席市場策略師Phil Orlando表示，通脹恐將持續升溫，並帶來一些問題，讓聯儲局考慮調整政策。過去2個月勞動力成本大幅上升、大宗商品成本，以及消費者願意增加支出，都是要對通脹提高警覺的理由，其上升的程度可能較聯儲局所想的激進許多。

他認為，通脹的演變將改變聯儲局「暫時性」的看法，最終會更早地展開行動，成為市場最大威脅，即通脹導致利率上揚，並影響股票估值。他預期，美國稅收的不確定性也會在今年夏天為投資者帶來不安，時間可能在7月下旬至8月初。

【8、美國人不務正業！有工冇人做 原來係去炒呢樣嘢...】

鑑古喻今，攬炒及股災總有原因，就是寧願當「全職炒家」！美國5月非農就業數據遠不如預期，令市場感到意外。有分析指，疫下兒童缺乏照料故家長無法上班工作是其中一個因素，惟美國最大求職網站CareerBuilder執行長Irina Novoselsky卻說出另一個有工無人做的原因，就係「很多美國人現在都在家炒幣賺外快，不再想找全職的工作了」！

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美國上周公布非農就業數據，就業人口僅增加55.9萬，遜市場預期的67.5萬人；5月失業率則降至5.8%，意味儘管就業人口較前值升溫，然仍未達市場預期，勞動力市場短缺問題依舊相當嚴重。

外媒引述Novoselsky指出，根據虛擬貨幣市場情況來看，許多人都在炒幣賺外快，不願回到全職工作崗位。求職網站CareerBuilde上對員工的需求創下歷史新高，僱主不僅開出更高的薪資，且相較以為也願意從頭培訓想要轉行的求職者，如今有88%的僱主更看重求職者的軟技能，並願意提供工作培育訓練。相比之下，2年前有高達62%的僱主不願意招聘不具備任何技能的求職者。

除了美國人熱炒虛擬貨幣和股票之外，許多學校仍未恢復到全天制到校上課，令不少家長難再投入勞動市場，以及部分快退休的美國人不再投入就業市場，也是有工無人做的原因。

【9、美國銀行業有錢都唔要？叫企業別再存錢】

美國人的錢多到怎麼樣？外媒報道，新冠疫情爆發後，美國企業爭相籌措資金，之後卻將現金存入銀行。惟企業貸款意願不高，銀行業難以將現金轉為有利可圖的貸款，影響盈利表現。而許多企業的財務主管對疫情衝擊仍有疑慮，故並不打算大幅調整所持現金。

美國電訊商Verizon的財務總監艾利斯指出，公司現金餘額偏高已持續約1年，目前尚未決定是否及何時將現金餘額降低。截至今年首季，Verizon持有102億美元現金及約當現金，按年增45%。

至於其競爭對手AT&T財務總監德斯羅徹斯則稱，目前未規劃將現金轉向其他投資；公司並不期望藉此優化盈利表現。

美國的銀行存款今年持續激增，Fed最新數據顯示，3月下旬到5月26日之間，銀行的存款增加4,110億美元至17.09萬億美元，增加速度雖比去年春季慢，惟仍是過去20年平均水平的近4倍。

由於企業傾向向投資者集資，因而拖累銀行的放貸速度。Fed的資料顯示，截至5月26日，銀行業放貸總額相當於存款總額的61%，低於2020年2月時的75%。

【10、虛擬貨幣角力戰！小國攬Bitcoin 大國嗌嚴管】

最後想分享的是「貨幣制度」本周變天！市場對虛擬貨幣角力未止，目前更有小國鬥大國的迹象。正當中美洲國家薩爾瓦多正式納入比特幣(Bitcoin)作為官方法定貨幣，並研究怎樣環保挖礦之際，以歐美為首的國際銀行監管機構將虛擬貨幣資產納入史上最嚴厲監管框架，同時據報瑞士及法國央行首次合作測試央行數碼貨幣跨境支付；華爾街大行更預告比特幣熊市來臨！

薩爾瓦多總統布克萊周三(9日)宣布比特幣地位等同美元後，周四(10日)要求國有地熱電力公司LaGeo制訂計劃，研究運用可再生能源「挖礦」。他亦轉述項目的工程師稱，已在火山旁挖了一口新井，預計該洞口能供給100%清潔和零碳排放的地熱能，當局將為它設計一個完整的比特幣「挖礦」中心。分析稱，若薩爾瓦多能透過地熱發電挖取比特幣，對經濟及全球減碳實屬理想選項。

不過，即使小國能解決環境問題，大國是否樂見比特幣坐大成疑。以聯儲局及歐央行為首的巴塞爾銀行監管委員會周四表示，由於虛擬貨幣存在洗錢、聲譽挑戰和可能導致違約的價格劇烈波動，令銀行業面臨來自虛擬貨幣的風險增加。為保障銀行存戶及其他優先債權人，委員會提議銀行將比特幣等虛擬貨幣的風險權重設定在1,250%，為最高級別。按照銀行8%的最低資本要求，即銀行可能要為每等值1美元的比特幣，而持有1美元的資本金。該提案會在公開徵求意見後，才正式生效，故仍有修改餘地，包括銀行需要持有的資本要求；一般而言，該會在全球範圍內商定和實施的規則通常需要數年時間。

然而，美資投行摩根大通站在「大國」一方，警告不要過分樂觀，並稱比特幣的熊市即將來臨。摩通指出，近期觀察到比特幣市場出現2個負面訊號，首先是逆價差重現，以及比特幣佔整個虛擬貨幣的市值比率進一步降低，認為現況發展「極不尋常」，反映大型投資者對比特幣的需求非常疲弱，情況與2018年狂飆後暴跌74%類似，除非短期內升返39,460美元，否則未見吸納價值。