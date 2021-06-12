致富智庫：「九運」屬「火」旺「眼」　邊啲產業最受惠？

眼睛是靈魂之窗，是人體最重要的器官之一。傳統術數上，有指3年後的2024年，地運將由「八運」轉為「九運」。「九運」屬「火」，意味將由「八運」旺「手」，改為「九運」旺「眼」。在投資角度，究竟邊類產業可以食正個「勢」呢？大家早早計劃，作好部署，勝算在握。

據分析，參考過去「七運」旺「口」，當年個人音樂產品如Walkman、Discman大行其道。到「八運」旺「手」，手機、平板電腦及手提遊戲機等推陳出新。在「九運」旺「眼」，具優勢的行業，涉及與眼睛、文化藝術、網絡及用電有關的行業及領域。其實，在「八運」尾，明顯見到各種電子產品繼續應運而生，相信未來更新換代的速度更加快，尤其是牽涉到視覺類產品，如擴張實境(AR)、虛擬實境(VR)、3D投影技術，電視電影、動漫、繪畫等行業發展前景可以看高一線。

另有指「九運」旺「南邊見山、北邊見水」，香港符合的地方為香港島沿岸地區如灣仔、銅鑼灣及中環等地。另外，馬鞍山、白石角及天水圍等地區亦趨旺，而所謂「見水」並不一定單純指海洋，其實屋苑的泳池及水池都包括其中。計劃「上車」、「換樓」或買多個單位投資收租的你，不妨納入置業條件考慮在內。

「九運」雖然要到3年後先至發生，但投資快人一步早著先機，成功機會必然大幅增加。

講開「眼」，美國最新一項研究發現，眼睛內瞳孔的大小與人的智力高低具有相互關連，瞳孔愈大，腦袋就愈聰明，因為腦中的藍斑核與瞳孔的大小有相關性。何謂藍斑核？它位於腦幹之中，在中樞神經系統內的投射很廣泛，會影響人類的知覺、注意、學習及記憶等功能。若藍斑核出現問題，會影響腦部整體活動。

另一項針對BB的研究亦發現，瞳孔顏色與腦部發育之間存有很強的聯繫，其中瞳孔顏色愈淺，表明BB腦部發育更完全、更聰明。至於日漸長大的小童，亦可憑藉眼睛的2大特徵，去預視其智商高低，及早加以適當的調節、訓練，並作出糾正。

●看東西時專注，智商較高

在一般的智商測評中，有一項指標為「專注能力」。如果他們看東西時，眼神專注且不左顧右盼，做事效率自然較高且積極，孩子智商普遍較好，而很多選手都具有此特質。

●眼睛囧囧有神，大腦活躍

眼睛有神的小孩，大腦往往較為活躍，反應迅速，理解能力也較強。相反，如果眼神無神，則予人沒精打彩的樣子，活力欠奉，凡事慢幾拍，成功率理所當然會大減。

事實上，從醫學角度，眼睛中，包括上下眼瞼、瞳孔、眼球及眼白等不同部位，某程度上可以反映出身體內臟的情況，從而體現出一個人健康不健康，故有指眼睛為未來醫學之窗的講法。

參考醫學說明，舉例如瞳孔屬腎，若果瞳孔轉動時容易閃爍不定，可能有慢性或急性腎臟疾病，或者腎衰竭；而眼睛顏色突變亦代表不同病症。

●眼白淡黃：肝功能異常

當眼白變為淡黃色，代表肝臟機能開始轉差，可能是肝炎或肝硬化等疾病。

●黃色眼白：急性黃疸症

眼白出現深黃色，代表有黃疸疾病、膽道阻塞等問題。

●眼白出現赤色：病毒感染

若加上有熱感及容易流淚，多是被邪氣感染，如流感病毒。

●眼睛渾濁充血：心臟功能異常

可能是心臟血液出現變化，眼睛容易渾濁、充血，亦可能是血壓偏高、動脈硬化等問題。

●眼球布滿血絲：體內發炎

可能因眼球發炎造成，若夾雜其他疾病，如慢性高血壓、腎臟衰竭或急性肝炎，眼球也可能布滿血絲。

既然眼睛如此重要，而現今智能手機及iPad等裝置普及，大人小朋友每分每秒都機不離手，對雙眼造成沉重負擔，事故我們要多加保護，並大致可以由食物及做運動等方面入手。

●由食物及飲料打好根基

日常可以多吃一些紅蘿白、藍莓及葡萄類的水果，因為當中蘊含大量維生素A及青花素等，特別是正在懷孕的女士，多吃可有助BB的視覺神經好好發育。魚類中含有豐富的DHA，物質可以很好地促進視網膜發育。

至於枸杞、菊花及決明子都有良好的護眼功效，可取適量混合以上材料每天沖熱水飲用，以助雙眼明亮。

●眼部運動有助減壓

雙眼經過一段長時間使用後，會變得疲倦，可以短暫閉目休息，或者做一些眼部運動，如左右眼睛分別轉動10個圈，亦可用暖包巾或搓熱雙手再放於眼上熱敷，增加血液循環，都可有效消除眼睛的疲勞。

●穴位按摩一步到位

位於面部額頭兩則的太陽穴，對眼睛整體如總管的穴道，若眼睛脹痛不適可以按按。

●注意雙眼保持清潔

小時候已學會不用手搓眼，因為很容易令眼睛受到細菌感染，特別是現在疫情大流行，大家更要注意保持眼睛乾淨，如有需要，可以用眼藥水清潔雙眼。好好保養你的眼睛，希望「九運」行個黃金十年大好運！