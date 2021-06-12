美最大零售商將執位？摩通料亞馬遜明年跑贏沃爾瑪

摩根大通研究報告指出，美國網購巨擘亞馬遜(Amazon)有望在2022年超越沃爾瑪(Walmart)，成為美國最大零售商。

報告稱，亞馬遜的美國零售業務規模增長最快，於2014至2020年商品交易總額(GMV)增速，明顯快於調整後的零售額和電子商務的增速；預計亞馬遜2020年GMV按年增41%至3,160億美元，料沃爾瑪GMV按年僅增10%至4,390億美元。分析師預期，亞馬遜的GMV增長速度快過沃爾瑪。

所謂GMV是受高度關注的行業指標，用於衡量特定時間段內所售商品的總價值。

該行解釋，帶動亞馬遜業績增長主因，包括擴展業務到「大型且滲透率不足的類別」(如雜貨和服裝)、第3方賣家銷售的強勁增長及「Prime飛輪」。亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)在4月曾指擁有逾2億Prime訂閲用戶，高於2020年初的1.5億。

再者，新冠肺炎疫情有助加速電子商務發展，亞馬遜在疫情期間銷售激增，有利擴大電子商務市場份額。摩通估計，亞馬遜在美國電子商務市場的份額，由2014年的24%增至2020年的39%。

而美銀分析師早前研究報告中亦指出，亞馬遜有望成為美國最大的快遞公司之一。據供應鏈和物流諮詢公司MWPVL International數據稱，預計亞馬遜今年將交付70億個包裹，超過UPS約60億個。MWPVL估計，亞馬遜去年產生73.5億個包裹，其中亞馬遜自行處理約50億個包裹的交付，UPS及USPS則分別處理其他12.5億及11億個包裹。