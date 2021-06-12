配合中央「清朗」專項行動 騰訊開展一系列整治...
2021年06月12日 14:45
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內媒報道，騰訊(00700)宣布，為落實2021年「清朗」系列專項行動要求，即日起將開展「飯圈亂象」專項整治行動，將嚴厲打擊水軍刷榜、數據造假、誘導未成年人打榜應援等違規行為，並深入清理飯圈謾罵互撕、挑動對立、刷量控評有害信息，處置職業黑粉、惡意營銷群組帳號，大力整治教唆過度消費、網絡暴力、人肉搜索等非理性應援行為。
事件與內地愛奇藝製作的選秀節目《青春有你3》有關，因早前內地社交平台爆出一段影片，片中一群中年人拆開牛奶取走瓶蓋，將大量牛奶倒入水溝，被指因奶蓋上印有投票二維碼，其中一個說法為疑似該節目粉絲為投票支持偶像，而請人「倒奶」，但事件卻觸動中央神經。
而內地自4月底實施《反食品浪費法》，「倒奶」事件被官媒斥責，愛奇藝道歉，節目被叫停，節目贊助商蒙牛(02319)旗下品牌「真果粒」亦急忙表態指，對浪費牛奶飲品的行為，無比痛心並堅決反對一切形式的食品浪費。
至於國家互聯網信息辦公室於5月詳細解讀2021年清朗專項行動的重點，網信辦網絡綜合治理局局長張擁軍表示，一些組織群體為自身利益誘導青少年無底線追星，造成的結果是這些青少年在網上謾罵、互撕，包括人肉搜索、造謠攻擊、不當消費。因此，今年清朗系列專項行動將其列入治理重點。