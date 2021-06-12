配合中央「清朗」專項行動　騰訊開展一系列整治...

事件與內地愛奇藝製作的選秀節目《青春有你3》有關，因早前內地社交平台爆出一段影片，片中一群中年人拆開牛奶取走瓶蓋，將大量牛奶倒入水溝，被指因奶蓋上印有投票二維碼，其中一個說法為疑似該節目粉絲為投票支持偶像，而請人「倒奶」，但事件卻觸動中央神經。

至於國家互聯網信息辦公室於5月詳細解讀2021年清朗專項行動的重點，網信辦網絡綜合治理局局長張擁軍表示，一些組織群體為自身利益誘導青少年無底線追星，造成的結果是這些青少年在網上謾罵、互撕，包括人肉搜索、造謠攻擊、不當消費。因此，今年清朗系列專項行動將其列入治理重點。