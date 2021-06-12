美眾議院提反壟斷法案　阻科企併購及不正當競爭

外媒引述消息指，美國眾議院兩黨成員提出多項新的反壟斷法案草案，包括《終止平台壟斷法案》、《平台競爭和機會法案》等，旨在阻止大型科網平台同時營運多項存在利益衝突的業務；同時也禁止大型平台為自己的產品提供銷售便利，利用平台優勢壓制競爭對手的產品；提高大型平台收購合併的門檻等。

報道指出，雖然民主黨和共和黨在一些方案上存在分歧，但他們大多同意目前市場上不當競爭帶來的損害，而且均認為改革對於重振市場是必要的。

這項法案需要得到司法委員會的支持才能進入眾議院審核程序，之後還需要得到參議院的批准，最後才能由總統簽署成為法律。

分析認為，該法案會對包括亞馬遜在內的科網巨企構成衝擊。國際法律與經濟中心總裁Geoffrey Manne表示︰「採用歐洲的監管模式，將使美國科技公司更難在國內和全球進行創新和競爭。」

另外，Chamber of Progress行政總裁Adam Kovacevich表示，如果法案獲得通過，消費者常用的科技產品和服務，將失去多項受歡迎的功能。他認為，根據該法案，亞馬遜將無法為某些產品提供Prime會員享有的免費送貨服務；蘋果公司(Apple Inc.)的設備也將失去某些功能。