炒賣商品難致富？安徽富豪用親身經歷話你知...

談起內地富豪，不少人都會聯想起近年急速冒起的科網企業巨頭、曾經風頭無兩的地產大亨、山西的「煤老闆」等等。然而，在中國富豪榜上的常客，除了這些行業以外，也有一些作風低調，一直靠「悶聲發大財」的富豪。例如曾經在2017年進入的福布斯華人富豪榜前10，至今仍是榜上常客的安徽神秘富豪王文銀。

與大眾印象中國富豪不同，王文銀目前的主業是有色金屬行業，少有發家致富的案例，而他的發迹史也相當獨特，可以算是靠炒賣銅致富。

事實上，近期大宗商品漲價持續，內地銅、鐵等工業金屬價格升幅最為凌厲，導致不少投機者參與，甚至引發了內地當局的關注。中銀保監主席郭樹清曾警告商品炒作風氣，直言︰「那些炒作外匯、黃金及其他商品期貨的人，很難有機會發家致富。」

不過，王文銀也許就是那個例外。

於1993年於南京大學畢業後，王文銀曾任職於上海國企上海高橋石油化工公司，當時一個月工資400元人民幣(下同)，其後他因為隻身拿着一個月工資，到深圳闖蕩，經歷數年打工生涯，擔任過底層的搬貨員，做過燈泡廠的主任，最後還被日立公司高薪挖走，轉行做銷售。因為業績優異，在日立公司的第二年，王文銀單是提成，就拿到了2,000萬元。

然而，他不甘心只做打工仔，在經歷一輪等待後，終於迎來屬於自己的機遇。時值1997年亞洲金融危機，當時很多工廠被低價拋售，於創立了深圳攜威電線製品廠。和別人拋售工廠不同，王文銀囤房囤設備。

不過，工廠的營運他並非一帆風順。某次一家下游企業訂購了很多插頭、電源線，剛開始是現金交易，後來有一筆幾百萬的交易變成了賒賬，結果資金未能及時回收，公司陷入危機之中。後來，王文銀和供應商協商分期付款，取得供應商信任，才得以度過危機。

在此之後，他意識到了打通全產業鏈的重要，開始建設自己的產業鏈。1999年，他將攜威電線製品廠，改名為正威國際集團。

2003年，正威集團產品覆蓋了從電線、電纜、塑膠到銅材加工等；當時正逢沙士爆發，經濟波動從消費市場蔓延至原材料，資源價格走入低谷，也造就了機會。當時，王文銀把所有的錢都拿去投資，先后買下國內幾座大的銅礦山、鎢礦山；更以低價拿下了深圳園區一塊30萬平方米的地皮。

疫情過後，國際銅價連創新高，王文銀也在銅價上漲之後，身家倍增。他心心念念的產業鏈也做起來了，正威集團徹底實現了從礦到產品的全產業鏈發展。

在2008年金融海嘯時，王氏再次複製了同樣的做法。當時正威集團買入了十幾萬噸現貨和30萬噸銅期貨，成交價僅2萬多元每噸，這已經低於銅的開採成本。不久後，銅價急速反彈，王文銀以4萬至8萬元一噸的價格出手，獲利豐厚。

此後，正威陸續完成十幾單併購，將美國、歐洲的一些銅加工企業收入囊中，設立了三個海外總部。

由於旗下公司未上市，正威集團鮮少在公眾面前曝光信息，一直給人以低調的形象。不過，根據正威國際官網介紹，2019年，集團實現營業額逾6,000億元，位列2020年世界500強第91名。總部在深圳，在國內成立了華東、北方、西北部，還在亞洲、歐洲、美洲等地設有國際部。

徝得注意的是，近日大宗商品價格急漲，包括銅、鋅在內的工業金屬售價屢創新高。至於今次王文銀有沒有再次用他的「致富經」，複製過兩次的成功炒銅經驗？目前尚不得而知...