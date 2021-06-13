泰國禁止交易部分虛擬貨幣　傳雲南打擊比特幣挖礦

虛擬貨幣熱潮引起各國政府關注，美國揚言很快會進行監管，中國內地禁止金融機構提供交易的服務、打壓挖礦行為等，泰國最近亦禁止數碼資產交易所交易「迷因」幣(meme)或「粉絲」幣(fan-based tokens)、非同質化代幣(NFTs)、交易所發行的「平台幣」。該法規已於上周五(11日)生效，但不會追溯以往的交易。

外媒報道，據泰國證券交易委員會的聲明稱，該法規預計將影響狗狗幣，以及NFT化的藝術品和收藏品。證交會秘書長Ruenvadee Suwanmongkol表示，具有下列一種或以上特徵的實用代幣或虛擬貨幣將禁止在交易所交易，包括沒有明確或實質的目標、價格由社交媒體趨勢或迷因決定的幣；通過影響者名氣或基於粉絲群貨幣化的幣；用來聲明所有權或授予權利給特定對象或權利的幣；獨一無二且不可與同類型或其他NFT互換的幣；以及在區塊鏈交易中使用並由數碼資產交易所或相關人員發行的幣。泰國證交會表示，交易所必須在30天內遵守並修改其規則，若違反可能會導致數碼貨幣下架。

中國嚴打高耗能的虛擬貨幣挖礦，繼內蒙古、青海後，內媒引述能源局官員消息指，雲南省當局已開始打擊比特幣挖礦公司的非法用電，將在6月底完成清理整頓。為比特幣挖礦提供的任何電力都將被立即中止供電，電力公司的收益將被沒收。

中國國務院金融穩定發展委員會上月表示將打擊比特幣挖礦和交易行為，這是政府迄今為止向虛擬貨幣生態系統發出的最強力警告。

據CryptoCompare數據，比特幣最新報35,700美元，趺3.67%。