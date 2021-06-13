陳茂波：將調高新iBond發行額至200億　預告本月底公布銀債細節

本港經濟下滑，港府用作變相「派糖」的新一批通脹掛鈎債券(iBond)早前結束認購，錄超過71萬人申請，較去年大增55%。財政司司長陳茂波指出，基於認購反應理想，將把發行額由原來的150億港元，調高至200億港元；並於本月底公布新一批銀色債券的發行詳情，發行額將不少於240億港元。陳又預告，稍後公布的失業率很快可回落至近一年前的水平。

陳茂波在網誌指出，最新一批iBond認購反應熱烈，申請人數較去年大增55%；初步認購總額亦超過545億港元，按年增加40%，兩者均創出2011年發行以來的新紀錄。陳解釋，今年年初的環球通脹及息率仍然偏低，而股票市場則很熾熱，iBond吸引力或不突出，但剛好在過去數周iBond接受認購申請之際，美國通脹呈升溫趨勢，令通脹掛鈎產品吸引力格外突出，有利於認購氣氛。

陳又指，當局將緊接在本月底公布新一批銀色債券的發行詳情，合資格認購年齡會由65歲降至60歲，為更多長者提供一個在現時低息環境下，有不錯回報又穩定可靠的投資選擇。

另外，市民望穿秋水的5,000港元的電子消費券計劃，當局則遲遲未公布詳情。陳表示，籌備工作已在最後階段，稍後將公布詳情，包括登記手續及發放安排，並預計下月起接受登記。他又指，相繼有調查指出，電子交易模式將是未來全球市場的主流趨勢及增長所在，若周邊城方迅速發展，香港卻停滯不前，未來將削弱本地企業和小商戶的經營空間，更不利數碼經濟整體發展，希望電子消費券除刺激消費，亦可推動電子支付的廣泛應用。

陳又提到，本港經濟正逐漸重拾動力，就業市場亦見改善，失業率在今年初上升至7.2%的近17年高位後逐步回落，按近月的改善速度，稍後公布的失業率很快可回落至近一年前的水平，但與疫情前還是有很大距離。