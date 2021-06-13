專家警告倘油價升見100美元　將衝擊全球經濟

國際油價近期升至每桶約70美元，有分析預測，隨着經濟自疫情復甦，油價可能漲至100美元，然而投資者擔心能源公司因此出現一些高風險的金融行為，對全球經濟造成衝擊。

外媒報道，Amundi US高收益聯席主管Andrew Feltus表示，去年爆發新冠疫情使原油需求嚴重受挫，加上兩大巨頭沙特阿拉伯和俄羅斯發動油市減價戰，導致去年原油期貨暴跌到負值，當時有很多企業撐因而倒閉。他認為，沒有人能在這種情況長期生存，當資金不足以生存時就完了。

疫情抑制石油需求，導致借貸成本提高的一段時間後，能源公司高層將教訓銘記在心，決策更為謹慎。但分析師質疑，能源公司的這種良好行為的能夠持續多久，尤其是在油價漲破每桶100美元後的心態。

GW&K Investment投資組合經理Steve Repoff指出，石油走勢還受到其他因素影響，包括投資者及拜登政府日益關注環保議題，以及美國活躍鑽井台的數量一直停滯在疫情前的一半水平左右。不同，隨着美國推進疫苗接種、旅遊復甦，石油的需求及價格也將進一步攀升。

國際能源署(IEA)預測，全球石油需求將在明年底前恢復至疫情前的水平，預計到2022年底，石油需求將達到每日1.006億桶。

國際油價上周五(11日)上漲。紐約7月期油收報每桶70.91美元，升62美仙或0.88%，全周累升1.85%；布蘭特8月期油收報每桶72.69美元，升17美仙或0.23%，全周累升1.11%。