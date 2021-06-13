移台港人「疫」不言悔　無懼天災稱習慣就好

移民外地需要接受當地的優點與缺點，即使是地理、氣候、文化皆相對接近香港的台灣，也會遇上人生路不熟和天災頻仍的困擾。惟當喜歡的事物遠多於不喜歡，留下來便會成為必然選擇。有移台港人更笑言，想不出不喜歡台灣的原因。

丈夫是台灣人的愛妃(Ivy)，2018年初旅居台灣，2019年初開始移民流程，到去年成功取得台灣戶籍身份。她指：「這裏的美食、風土民情、生活環境、自由度、台北的便捷性、純樸熱情的人等等，都是我喜歡台灣的原因。也許由於我很喜歡台灣才移居過來，所以都很適應這裏的生活。」

她以消費水平為例，平均而言台灣的物價比香港便宜，飲食、購物、交通費等都低於香港，但因台灣打工仔的平均薪酬亦比香港低，所以物價是在合理範圍，人們生活水平不會被壓縮。另一邊廂，台灣也有貴價美食選擇，按摩美容等服務行業的價錢亦不輸香港，適合對生活有不同要求人士。

事實上，台灣採取全民健保制度及多元化的教育模式，口碑甚佳，對於移民是為了子女成長，抑或為了自己日後安享晚年皆有一定吸引力。然而，台灣身處中美博弈之下，地緣政治風險較高，地震、水荒等天災也相對頻繁，會否令移台人士產生顧慮？

對此，她大派定心丸：「台灣確實較多機會碰上天災，但台北較少發生，我也感受過幾次地震，不過因為居住的樓層不高，不算太搖晃。由於香港沒有地震等天災，遇到時可能較陌生，會害怕，但住久了就會習慣。」

此外，台灣的缺電問題日益嚴峻，5月時便出現兩次大規模停電，要實施分區輪流限電，加上疫情大爆發，市民的生活大受影響，在台北鬧市也罕有出現空城景象，大家都聽從政府的呼籲減少外出和聚會。

在疫情升溫下，她看到大部分台灣人都嚴陣以待，大家團結把關抗疫，特別是現任台北市市長柯文哲是醫生出身，希望以其醫護經驗，有效部署防疫措施。至於大停電過往很少發生，即使發生也不會維持很久，而剛好她租住的地方在最近兩次停電沒有受影響。不過，疫情始終會衝擊就業市場。她提醒想在台灣找工作的新移民，要取得聘書並不容易。由於沒有台灣工作經驗，移民較難找到工作。如果本身語言流利、有行業相關工作經驗，港人在台灣仍有可能找到外資公司工作。若然未能成功，不妨考慮由低層職位做起，尤其服務行業是相對較好的起步點。

●整體樓價持續攀升 儲首期不易

據台灣內政部的數字，當地整體樓價在去年第四季按年升3.87%，以台南市期內的7.44%升幅最大，跟隨其後的台中市、桃園市、高雄市，樓價依次按年升5.61%、4.58%和3.15%，至於樓價早已處較高水平的台北市和新北市，則分別升2.83%和2.57%。

而據線上估價平台好時價（House+）資料，今年首4個月台灣整體樓價再升1%，當中又以升2.47%的台南市繼續跑贏；新北市和台北市最為落後，尤其台北市下跌0.11%，成為6大都會區中唯一出現首4個月樓價回落情況。

愛妃表示，台灣樓價愈來愈高，特別是台北市和新北市。雖然樓價還是比香港低一點，但以台灣的薪金水平，要儲首期不容易，資金不足就只能考慮其他縣市或遠離市中心的地方。

她早前在新北市中西部的板橋區買入樓花，正等待新屋落成，目前在台北市中山區租屋住，月租連管理費27,000新台幣（約7,670港元）。她指，居所相距捷運站約3分鐘，房屋面積約350方呎，但因樓底高4.5米，做到「樓中樓」，所以可以使用的面積是700方呎。

至於新屋所在的板橋區，是政府整合的重劃區，環境配套比較有規劃，居所附近日常生活配套與舊城區共用，購物和用餐都不用擔心。這單位距離捷運站12分鐘，計及車位、公設（共有部分）面積，單位呎價大約3,400港元。台北市和新北市相連，捷運相通，城市發展速度也差不多，所以她認為選擇在那裏居住的差別不大。

●港人移居數目大增 居留權資格研收緊

愈來愈多港人選擇移台，根據當地移民署資料，移居台灣的港人數目去年首次突破一萬，共有10,813名港人獲得當地居留許可，較2019年的5,858名急增84%。另外，去年共有1,576名港人獲得台灣定居許可，較前年增加102名或6.9%。今年1至3月，獲得居留許可和定居許可的港人分別有2,441人和570人，相比2020年首季均大幅增加。

然而，當地政府近日正研究收緊港澳人士獲取台灣居留權的資格，包括在原有的居留許可和定居許可以外，未來擬新增長期居留程序，往後港澳人士至少需要在台灣居留2至5年，才具備資格申請身份證，較目前居留一年便可申請顯著延長。同時在居留過程中，當地政府可持續審視申請人能否滿足移民要求。

此外，現行600萬新台幣(約170萬港元)創辦和營運生意須為「實質投資」；若以「專業」方式留台，該專業人士也需要在台灣執業，「對台灣社會有貢獻」，而不是過來準備退休，享用當地醫療資源。新修訂預料今年內完成。

目前港澳人士投資600萬新台幣在台灣開設或注資公司，公司要實體操作營運至少3年及聘請兩名台籍員工，並符合一年居住要求便可申請在台灣定居。同樣是港澳永久居民的申請人配偶，以及20歲以下未婚子女亦可隨同移居台灣。台灣的投資移民沒有營業額及盈利要求，但要留意在台灣創業賺錢不容易，要有虧蝕的準備。

另要注意，受疫情影響兼申請個案大增，台灣當局對移居申請者的審批時間也延長，且趨向重質不重量。若然投資項目並不特別，又或申請者學歷較低、超過60歲等，審批時間隨時更久。