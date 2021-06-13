恒指50家公司新任董事　女性佔24%創新高

國際獵頭公司Heidrick & Struggles發表報告，顯示過去一年在香港恒生指數上市公司的新上任董事中，女性比例創新高，由2019年的6%攀升至24%。

Heidrick & Struggles發表2021《香港董事會監測》報告指出，過去一年恒指50家企業新上任的董事，顯示香港董事會傾向任命有董事會經驗及多元化行業經驗的董事，期望他們能夠在塑造、支援及推動公司使命和業務增長上扮演更重要的角色。

該行香港行政總裁及董事局業務部負責人許震宇表示， 2020 年為董事會迎來重大考驗，董事會需要增添新思維，以帶領企業在困境中靈活應變，是次調查顯示董事會中的女性代表性有所提高。

調查另指出，2020年度，恒指的50家企業共任命42名新董事會成員，較往年增加20% ，平均年齡為58歲，按年持平。另外，近7成新上任董事為現職高管，但與往年比較，較少現任和前任行政總裁出任董事一職，卻吸納了更多財務總監。

值得留意的是，有69%的新上任董事有董事會經驗，相比往年的51%高出18個百分點，顯示企業對資深董事成員的需求增加，期望他們可助企業作出迅速及明智的決策。

至於內地方面，有內媒統計顯示，目前A股上市公司高級管理層共7.28萬名，其中女性佔1.5萬名，佔比僅兩成，大大落後於男性。不僅數量佔比少，女性從事的職位較低。1.5萬名的女性管理層當中，有5,000多名為監事會成員。從企業職權來看，監事會的決策地位比起董事會較不顯著。數據統計了4,200家上市公司，女性擔任董事長僅246名，佔比不足6%。