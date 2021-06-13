天水圍Wetland Seasons Park月內錄約17宗租賃成交

入伙新盤放租盤充俗，租務成交活躍，天水圍Wetland Seasons Park於本月已錄約17宗租賃個案，最新有一房單位以月租1.08萬元租出，回報率約3.1厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山俊傑花園高層F室，實用面積626方呎，原則套三房間隔，改成兩房連套房設計，以1,650萬元連車位易手，實用呎價26,358元。

●北角寶馬山花園2座高層A室，實用面積871方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,968萬元承接，實用呎價22,595元。

●西營盤豐裕大廈中層E室，實用面積約299方呎，兩房間隔，日前以550萬元易手，實用呎價約18,395元。買家為新婚上車客，是次為屋苑本月首宗二手成交。

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九龍區

●旺角居屋富榮花園10座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，以540萬元未補價第二市場價易手，實用呎價12,529元。原業主早於1998年11月以149.6萬元購入上址，持貨22年多帳面獲利390.4萬元，升值2.6倍。

●將軍澳維景灣畔5座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，原叫價950萬元，經議價後減價25萬元或約2.6%，近日以925萬元易手，實用呎價約18,102元。屋苑現時有約276個放盤，入場價由720萬元起。

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新界區

●馬鞍山居屋錦龍苑D座高層9室，實用面積554方呎，三房間隔，開價約490萬元，議價後以未補價第二市場價450萬元易手，實用呎價8，123元。

●馬鞍山居屋錦泰苑K座高層3室，實用面積521方呎，兩房間隔，原叫價570萬元，放盤半年減價32萬元，未補價第二市場成交價538萬元，實用呎價10,326元。

●元朗朗屏8號2座高層H室，實用面積481方呎，兩房間隔，設開房式廚房，新近以800萬元零議價沽出，實用呎價16,632元。原業主於2016年9月以595.8萬元一手購入上址，持貨不足5年轉售，帳面獲利204.2萬元或34%。

●天水圍Wetland Seasons Park於6月份速錄約17宗租賃成交，其中16座低層B6室，實用面積316方呎，一房間隔，以月租10,800元租出，實用呎租34.2元，租金回報約3.1厘。

●沙田富豪花園A座高層A室，實用面積919方呎，三房間隔，原叫價1,500萬元，放盤長達3年，期間累減287萬元，減幅達19.1%，終以1,213萬元獲承接，實用呎價13,199元。

●屯門豫豐花園3座中層F室，實用面積396方呎，兩房間隔，獲區內首置客以535萬元承接，實用呎價13,510元。