畢業季又到　職場新人學懂7招致富

6月已過近半，又到了畢業旺季，但市道低迷，沒有工作經驗的大學生失業情況雪上加霜。不過，也有很多大學生降低要求，不選擇與自己專業相稱的工作，嘗試闖出另一片天空。同時，由去年開始股市與實體經濟脫鈎，大量大學生轉投股市，但要從股市上賺到第一桶金談何容易，不如在步入職場的頭兩年先做好理財規劃，如果成功培養以下7個理財習慣，將一生授用。

●參考「理財631法則」訂目標

大學生常見的錯誤之一就是出糧後沒有為自己訂下理財目標，應該先將收入分為3個部分，分別為「現金」、「儲蓄」及「開支」。「現金」就是包括應急資金，目的是應付短期需要及防範未知風險，但為了避開通脹的影響，最好還是保留小量現金；「儲蓄」則屬於短期內不會動用的資金，目的是延遲享樂，讓自己在未來消費更多，故應該存放在可以增值的資產上；至於「開支」屬於最彈性的部分，如果沒有節制，可能會透支未來購買力，導致理財目標愈推愈遲。

至於如何分配3者則可以參考「理財631法則」：即是六成消費、三成儲蓄，以及一成現金。根據去年大專生就業狀況調查報告指出，上屆大專畢業生首份工作的平均月薪約為1.6萬元，再套用「理財631法則」，等於消費佔9,600元、儲蓄4,800元，以及現金儲1,600元。不過如想在香港買樓，月儲30%肯定不足夠，故可按個人收入與習慣再作調整。

●與家人同住 減租樓開支

大學生在學時期長期居住在宿舍，習慣了自由自在，畢業後或不願與家人同住，惟香港租金騰貴，即使租住市區一個300至400方呎的小單位，索價普遍逾萬元。對剛畢業的大學生而言，一個人租樓頗為吃力，即使與朋友夾租劏房，租金仍需數千元，再加上水、電、煤氣等費用，也不是小數目。

搬家自立無非是為自由及開心，但若此舉令自己受租金綑綁，未來就更難達成財務自由。因此，若家人能提供棲身之所，剛畢業的大學生應考慮先與家人同住，每月即使向父母繳交多一點家用，也絕不會多於租樓的開支。

●投資勿怕輸 考慮流動性

剛投身社會便想開始投資，把資產滾大乃人之常情，不過要注意的是，初出社會的畢業生不應是把不虧蝕列為首要考慮因素，因畢業生仍有較長的賺取入息期，相較其他人生階段，可承受的風險較大。故定期存款或通脹掛鈎債券（iBond）等資產，不適合作為畢業生的主要儲蓄辦法。在這個前提下，畢業生可以考慮透過儲蓄保險或風險投資。

但若是為了重大目標而儲蓄，如買樓、結婚等，除回報外，亦要考慮流動性，如果只考慮回報高低，而沒有考慮到經濟周期及提取時間，只會投資錯誤資產，或在錯誤的時間點提取儲蓄，反而得不償失。若儲蓄目標需要較長時間才能夠完成，應該充分考慮相距多年後的誤差值，如滙豐控股（00005）股價已由2007年的140元，回落至近期的約48元，跌幅近六成半，投資期愈長反而愈難離場。

●整合MPF戶口 定期檢視

很多大學生於實習時已擁有多個強積金（MPF）戶口，但戶口金額少，很多人甚至連自己名下有幾多個戶口也不知。然而，即使暫時強積金帳戶內的金額不多，亦不失為職場新鮮人投資初體驗的好機會，只要妥善管理，日積月累亦可獲得一筆可觀退休金。

如想確認自己有多少個強積金戶口，可填妥並向積金局遞交「個人帳戶資料查詢表格」，亦可到積金局個人電子帳戶查詢網站或下載應用程式（App），之後可選擇整合強積金帳戶，或下載可同時管理多個帳戶的強積金應用程式。

投資是為了長期目標，如退休或財務獨立等，讓你可以在60歲前提早退休，所以不要害怕在20多歲時選擇風險高、較進取的投資組合。若不懂得選擇強積金的資產類別，不妨善用目標日期基金，該基金會根據你的年齡自動調配資產並可隨時間更改。

●投保小量壽險 建安全網

若有足夠儲蓄投資，不妨把一小部分的收入撥在購買保額100萬至200萬元的人壽保險之上，每月保費僅數百元，但可為父母提供一個保障，尤其是家庭有財務壓力更應該建立安全網。雖然年輕時投保價錢相宜，但畢業生年僅20多歲，亦應考慮實際情況，如本身家境不是十分好，即使有病不會入住私家醫院，購買醫保也是浪費。大學畢業生不妨等到財富累積到近10萬元，才買入一份住大房的醫保，同時亦可考慮自願醫保，有保障之餘，也可以扣稅。

●確保準時還債 高息優先

債務不單指信用卡卡數，還有很多經常被忽略的支出，例如稅務及學生貸款。如果畢業生在學期間有申請學生貸款，雖然每月還款僅需約1,000元，但小數怕長計，逾期還款更需要額外繳付附加費或利息，而且拖欠還款更可能影響個人信貸紀錄，故每月應預留部分薪金以清還貸款，或者可以安排自動轉帳，確保自己準時還款，建議畢業生可以使用「學資處電子通」查看還款時間表及還款紀錄等。

交稅方面，香港現時實行暫繳稅的制度，收到報稅表後，便要申報個人收入及申索各類免稅額或扣除，例如失業可申請扣減強積金供款。稅務局會按申報的資料評估你今年及下一年的稅項，因此稅單將包含今年的稅款及一筆來年的暫繳稅，合計起來數目可能不少，職場新鮮人可以使用稅局的薪俸稅計算機，計算應繳的薪俸稅稅款，再及早計劃儲蓄。

另方面，有不少畢業生一畢業就負債纍纍，尤其是非資助大學課程的畢業生，除了學生貸款，還有信用卡卡數。假如有一筆學生貸款及一筆信用卡貸款，還債與投資兩者之間應如何取捨？其實可從兩者的成本及回報作出分析。還債方面，由於學生貸款較低息，可先向政府申請延期還款，或只還最低還款額，剩下來的錢全數用來還清信用卡欠款等高息債務，因為投資所獲得回報率絕不可能高於30厘的信用卡年利率，要在股市賺取30厘的年回報率，對投資新手來說簡直是天方夜譚。

操作的原則是先還高息的債務，其餘只還最低還款額，之後逐一清理。若欠債息率高於6厘以上，基本不用考慮投資，除了認購個別新股外，其他資金應先用來還錢，否則利息只會愈滾愈大。

●忌過度消費 宜繳清卡數

大學畢業生剛開始全職工作，或會貪方便和優惠而申請多張信用卡。然而，信用卡容易讓人先使未來錢，尤其年輕人剛投身社會，除了食飯、交通等必要支出外，時尚服飾、潮流電玩、娛樂消閒等也是不可或缺的。在簽帳消費前，先衡量需要，避免過度消費，切勿養成「先享受、後付款」的心態。

事實上，畢業生擁有一至兩張信用卡便已足夠，否則申請得太多，每張還款日期不一，只會增加忘記還款風險。

另外，要謹記全數繳清每期卡數，因為信用卡結欠年息高達30%以上，舉例來說，若一個職場新鮮人欠卡數兩萬元，月息2.5%（年息35%），如果只繳付最低還款額，即使沒有新的簽帳，竟然要26年才能還清，利息高達4.7萬元，是本金逾倍。由此可見，如果沒有找清卡數，便需要負擔高昂的利息支出，並且所有新增簽帳、已有的免息分期交易，以及信用卡自動轉帳，例如八達通等都會即時計息，而且任何遲找卡數都會在個人信貸資料庫留下5年紀錄，他朝要向銀行申請按揭貸款，亦可能受影響。