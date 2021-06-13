關注聯儲局利率和通脹預測　市場押注先減買按證

美股3大指數上周表現參差，本周市場焦點必數包括聯儲局和日本央行在內全球最少13家央行議息，當中聯儲局料按兵不動，關注會否調整利率或通脹預測。市場預期聯儲局主席鮑威爾會維持鴿派並向市場保證貨幣政策會維持寬鬆，但富國利率策略主管舒馬赫表示，若鮑威爾因一些原因預警今年稍後可能開始縮減買債，不再只是用口說說，而是落實執行，或者當局顯著上調通脹預測，都可能對大市構成衝擊。

若聯儲局部署縮減買債，在當前樓市火熱的情況下，交易員押注當局會先從按揭抵押證券下手，有別於2014年時同步減少購買美債和按證的做法。這個看法亦導致按證上月回報跌0.18%，美債則錄得上升。

事實上，上周四(10日)出爐的數據顯示美國5月通脹升溫後，向來被視為市場對未來通脹預期的10年期美債孳息卻不升反跌，曾見1.43厘的3個月新低，上周五仍徘徊1.45厘左右。

美國前財政部長薩默斯亦表示，未有預料到債息下跌，這種現象可能反映了多種因素，包括市場押注聯儲局更重視於壓低失業率，而不是壓低通脹；以及資金從國外流入美國市場。不過，他始終認為經濟過熱，預期美國消費物價指數(CPI)於年底仍會錄得逾4%的按年增長，並稱經濟正在蓬勃發展，但今年以來，貨幣政策卻愈來愈寬鬆，這不合常理。美國本周二公布5月生產物價指數(PPI)，有助揭示通脹形勢。