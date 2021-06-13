有指日本對Apple和Google展開反壟斷調查

日媒報道，日本政府將就蘋果公司(Apple Inc.)和Google如何對待日本智能手機生產商展開反壟斷調查，若發現有問題，可能會收緊反壟斷監管。

與此同時，包括亞馬遜在內的科技巨頭影響力愈來愈大，引起美國國會議員關注。美國眾議院議員組成的跨黨派小組上周五(11日)提出連串旨在控制科技巨擘的法案，其中一項法案尋求讓亞馬遜、Apple、Facebook(Fb)和Google等少數科技巨頭分拆成兩家公司或剝離部分產品和服務，若法案成為法律，可能改變美國估值最高的企業，甚至重塑整個行業。

所建議的《終止平台壟斷法案》尋求亞馬遜和其他科技巨頭將業務分拆，規定若網上平台公司擁有的子公司會利用該平台來銷售自己的產品或服務，該平台就必須出售該子公司；平台公司亦不能擁有具利益衝突的子公司。

反壟斷委員會主席、民主黨眾議員David Cicilline稱，科技巨頭對於美國的經濟擁有太大權力，不但摧毀小企業、還對消費者提高價格，建議的目的是創造公平競爭的環境。不過，法案需要通過由民主黨領導的眾議院，亦要通過參議院，這需要得到很多共和黨議員支持才行，並不容易。