銀行樂觀75%大屋苑估價續漲　海堤灣畔升3%

疫情緩和，銀行估價取態持續樂觀。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，最新仍佔7成半錄得升幅，但比較對上一個月全線報升則略為遜色。當中以長沙灣宇晴軒及東涌海堤灣畔單位走勢最好，估價分別按月增長約3%及2.5%。

據滙豐銀行網上資料，該批屋苑當中有15個估價都有增長，其中12個按月升幅達1%或以上，包括上述漲幅最大的宇晴軒2座高層戶，實用面積約501方呎，初步估價由上月初約975萬元，按月上升29萬元，最新報約1,004萬元，為該單位估價首次升穿千萬元關口。

香港置業曾家輝表示，該盤近月買賣平穩，6月份暫錄5宗買賣，平均實用呎價19,494元，其中5座高層F室，實用面積約484方呎，以975萬元易手，呎價約20,145元。屋苑放盤量變化不大，目前叫價最平單位為3座中層B室，以約840萬元放盤。

海堤灣畔估價亦有較明顯漲幅，屋苑2座低層單位，實用面積約846方呎，網上初步估價最新約1,060萬元，較對上一個月約1,034萬元，也增加約26萬元。中原曹嘉華表示，屋苑6月份暫錄5宗成交，包括最新成交的1座高層A室，實用面積約582方呎，成交價885萬元，呎價約15,206元。

此外，荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城兩大市區藍籌屋苑，最新估價都有2%或以上增幅，其中美孚新邨3期百老匯街高層單位，實用面積約863方呎，由5月份約1,274萬元，按月上升約2.5%至1,306萬元。

中原余考成指出，隨着疫情緩和，屋苑睇樓量已較早前回升，同時，市場有多個新盤推出，亦對二手市場有刺激作用，而近期業主議價空間收窄到約1至2%。現時屋苑有約500個買賣放盤，最低叫價為蘭秀道15號一個面積約445方呎細兩房戶，業主底價約683萬元。

另外，太古城順安閣低層戶，實用面積約580方呎，估價由上月初約1,051萬元，增加約21萬元至最新約1,072萬元。不過，今次統計未能延續20屋苑全線上揚的旺勢，有5個屋苑估價按月維持不變，包括沙田第一城、茶果嶺麗港城、鴨脷洲海怡半島、馬鞍山新港城及東涌映灣園。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，銀行根據土地註冊處已登記成交，去評估住宅單位估值，雖然該批屋苑最新估值未有全線上升，但整體而言仍維持向上的走勢。他指出，近月樓價以溫和幅度上漲，預期升浪可持續較長時間，若經濟持續好轉及恢復通關，下半年樓價有機會再升約5至10%。