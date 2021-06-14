東方日報B1：美勢追究疫責　慎防「灰犀牛」撞冧市

中美上周乍現良性互動，兩國商務部長通話後「同意推動貿易投資務實合作健康發展」，華府未幾更宣布廢除前朝針對TikTok和WeChat的封殺令。不過，一隻蟄伏中的「灰犀牛」或許最遲8月就會動身衝擊金融市場，那就是美國政界隨時就疫情向中國追責。專家相信，就算這隻「灰犀牛」不至於把一切資產都撞個稀巴爛，但中美加速脫鈎勢所難免，對於疫情期間因各國瘋狂「放水」而吸資甚多的內地經濟，壓力恐有增無減。

所謂最遲8月殺到，是指美國總統拜登於5月26日向情報部門下令90天內要向其奉上一份關於新冠肺炎病毒起源的報告。近日美國開始翻炒被視為陰謀論的「武漢病毒研究所洩漏說」，主流媒體上周亦報道一份在去年5月由加州勞倫斯利佛摩國家實驗室的報告，結論大致是武毒所洩毒說「值得追查」。

就在拜登降旨當日，參議院不加修改地一致通過由共和黨的霍利(此人因香港問題被中方制裁)提出的法案，若獲眾議院通過和總統簽名就成為法律，國家情報總監須於90天內解密「一切關於武毒所和新冠肺炎起源之間潛在關聯之資料」，包括「武毒所聯同或代表解放軍從事的活動」、「新冠肺炎疫情爆發前武毒所冠狀病毒研究及相關活動」。

法案通篇沒有提及要向中國追討損失，純粹美其名曰吸取經驗防止再有類似疫情大流行，但單從解放軍被提及，說法案為日後興師問罪鋪路也不為過。萬一對中國不利的情報因法案被曝光，市場憂慮「灰犀牛」恐紛至沓來，始終在限制社交距離和封城等防疫措施下，已造成諸多不便和經濟損失，民怨勢必不小，更何況很多人因疫情失去至親。

法國外貿銀行經濟學家吳卓殷表示，關於疫情起源的輿論風向已經轉變，始終美國前總統特朗普已下台，再無機會用「洩毒論」為自己加分，況且執政民主黨對華政策取向跟共和黨一致，不會讓共和黨在疫情追責上專美。下半年若經濟好轉和疫情進一步受控，疫情溯源引發中美關係再度惡化將會是「灰犀牛」，「其他國家面對選舉，見到美國呢個大佬都出擊，自然會大膽咗」，市場屆時就要重新為資產定價，觸發資金離開中資股和人民幣，流入美元。

鮮被提及的是，華府日前扭轉特朗普今年1月另一個「玩嘢」決定，把肩負尖端半導體設備自主供應重任的中微公司，從禁止美資買入的涉軍黑名單剔除。但吳氏相信，疫情追責首先仍會傾向以打壓企業、更多地緣政治對壘的方式出場。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑直言，雖然距離情報部門交報告還有兩個多月時間，現階段難預早就兩國日後就疫情責任問題互相指摘作特定部署，但中美關係再度探底，下半年勢成為金融市場的「灰犀牛」。港股現階段水位不多，大市重上30,000點或更高後應該逐步減磅，保留更多現金，「起碼跌完之後有錢掃貨」。

他指出，現時美國對外變得強硬乃因經濟逐漸復甦，「上個禮拜幾個國會議員坐軍機訪問台灣，象徵意義好大」。既然有所謂情報將病毒起源指向中國，「仲唔食住上咩」，既能將疫情積累的民怨轉移和吸納選票，又可借機壓制中國，鞏固美國的領導地位。說這樣會令股市出現毀滅式暴跌或許未免武斷，但必須分散投資，黃金宜在回調始吸納。

亦有外資投行經濟師分析，現時全球利率低企，聯儲局大開印鈔機，中國資產如債券仍能給予資金一定回報，可是若外國經濟復甦加快，甚至掉頭「收水」，中國經濟所面對的壓力就會比以往更嚴重，因為屆時疫情追責會令中國進一步被美國聯同盟友圍堵，加速與西方脫鈎，「貿易戰係美國發動，一旦煮到埋嚟都要焗住食。」他又相信，內地《反外國制裁法》生效，被美國打壓的中資企業名單照樣會被延長，該法更會令緊張關係升溫，不利吸納外資。