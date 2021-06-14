陳鳳珠：內地經濟數據及政策影響投資氣氛

內地5月份貿易數據遜市場預期，而5月份居民消費價格指數(CPI)按年上升1.3%，首5個月CPI按年上漲0.4%，通脹雖然受控，但5月份工業品出廠價格指數(PPI)按年增長9%，主要受國際原油、鐵礦石、有色金屬等大宗商品價格上漲所推升。由於市場需求增加，近日上游原料價格高企，估計PPI的上漲或會逐步導致下游通脹壓力升溫。市場宜繼續留意內地的經濟數據，而人民幣匯價繼續偏強，預期資金將繼續流入。

另外，內地與香港的金融發展將更為緊密，據金管局就跨境理財通的指引，內地投資者可於當地銀行見證下，於本港銀行開立南向通投資戶口而無須親自來港開戶。不過，內地客戶透過南向通投資本港產品，只可參與中低風險的理財產品，如外幣存款、基金及債券等，不能投資結構性產品。至於債券通推出近4年，以往只有「北向通」，而南向通或即將通車，債券通的數據顯示，今年5月交易量超過5,000億元人民幣(下同)，境外投資者持有內地的債券規模達到3.6萬億元。相信內地及本港的金融產品互聯互通範圍將會進一步擴大，亦反映內地持續推進改革開放，吸引更多資金進入市場，而全球對人民幣產品的需求亦顯著增加。

近期內地不斷加強監管力度，其中教育行業有多項政策出台，日前內地職業教育法修訂草案提出職業教育與普通教育具有同等重要地位，將推動培養高質技術技能人才，進一步深化職業教育改革提供法律基礎。近日浙江省及江蘇省均表示獨立學院不會與高職院校合併轉設，合併轉設指高校的獨立學院與高職學校或高等專科學校合作，整合成本科層次的職業學校，並會改名為職業大學或職業技術大學。雖然合併後學生仍可取得本科學歷，但市場或會認為學校為專科院校或高職院校。因此，部分省份或暫停或明確不會合併轉設，但國家冀可推動職業教育的發展，並提升職業教育的地位，以培養更多高技術人才，以解決就業結構性矛盾及提升就業質量。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)