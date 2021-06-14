曜熊理財：如何選擇合適自己基金？

市場仍密切關注消費者價格指數，以判斷通脹壓力上升是否如美國聯儲局聲稱的那樣是暫時性的。上個月公布的4月CPI指數按年增長4.2%，遠高於市場預期，曾導致美股市場出現短暫波動。

目前美國通脹數據上升只是短期內由異常值所驅動，長期內維持在有限上行空間。美國聯儲局對勞動力市場的擔憂可能更甚於通脹數據的上行，這將延緩量化寬鬆退出計劃的進度。目前預測的首次加息時間點依然是2023年底。

目前，全球市場基金總規模大，但普通投資者資金有限，並且不可能全面地認識和研究各種基金，如何更高效地挑選到好基金呢？首先可借鑑排名榜，對比多階段業績的表現。排名榜通常會有近1年、近3年、近5年等的回報表現數據，投資者應主力放眼於中長期的業績表現，這樣就可以盡量減少對基金產生了偶然性失誤或僥倖的錯誤分析。

其次，從可接受的風險範圍出發，匹配合適的基金類型。例如貨幣基金有低風險、低收益的特點，投資於普通股票型基金或者偏股混合型基金。相反，就有較高風險和相對較高收益的表現。還有一種縮小篩選範圍的方法，就是從選擇基金公司入手。

當然，不同類型的基金風險收益特徵和產品特性也不同，要根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗，以及資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷並謹慎地作出投資決策。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉