葉尚志：瑞聲科技收入規模空間大　目標上望...

港股反彈受阻於29,500點關口後，出現持續縮量下放的陰跌走勢，資金入市態度趨向觀望謹慎，整體動力有明顯下降迹象。走勢上，恒指的短期支持區見於28,300至28,600點之間，不容有失。否則，盤面弱勢將有進一步深化加劇的機會。目前，中美最新的物價數據已公布，但通脹壓力升溫的困擾憂慮未可消除，而美國聯儲局即將召開議息會議，結果會在周四(17日)凌晨公布，宜多加注視。

瑞聲科技首季表現亮麗，淨利潤按年增長有9倍至5.32億人民幣，而毛利率更是提升了有8個百分點至31.1%。值得注意的是光學業務的營收已達到有6.74億人民幣，佔整體營收上升至逾15%，可確認2年來的業務重整，已進入了兌現收成期。在產能進入爬坡期的帶動下，估計收入規模仍有較大提升空間，是未來增長亮點所在。建議可於52港元以下買入，目標價63元，止蝕位於46元。

第一上海首席策略師葉尚志