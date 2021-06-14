郭家耀：不明朗因素漸消除？阿里股價將反彈？

內地重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融有限公司開業，公司註冊資本為80億元人民幣(下同)，其中螞蟻集團出資40億元，佔註冊資本的50%。銀保監會非銀部有關負責人表示，按照整改方案，螞蟻集團應在螞蟻消費金融公司開業6個月內完成「花唄」及「借唄」的品牌整改工作。整改完成後，「花唄」及「借唄」將成為螞蟻消費金融公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構借助螞蟻集團提供的數據訊息所發放的消費信貸，不再標掛「花唄」及「借唄」名稱。

報道指螞蟻消費金融公司將按照螞蟻集團消費信貸業務整改方案，有序承接2家小貸公司中符合監管規定的消費信貸業務。自螞蟻消費金融公司開業起1年過渡期內，2家小貸公司實現平穩有序市場退出。過渡期內，螞蟻集團也將按照監管要求妥善做好小貸公司存續資產支持證券(ABS)的處理工作，維護金融市場穩定。

銀保監會還要求，螞蟻消費金融公司作為一家持牌金融機構，必需依法接受監管，嚴格遵守相關監管規定。從開業起，即應嚴格按照規定的出資比例、集中度和限額等經營規則開展互聯網貸款業務，嚴格依規披露貸款主體、貸款條件、實際年利率、年化綜合資金成本、還本付息安排、逾期清收、諮詢投訴渠道和違約責任等基本訊息，保障客戶的知情權和自主選擇權。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)