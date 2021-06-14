陳政深：港華燃氣似醞釀突破　原因是...

美國上周公布的通脹數據出乎市場預期地高，5月份消費物價指數(CPI)按年增長達5%。的確，如果細看數據，CPI約一半的升幅來自二手車及機票等被市場解讀為短期性元素，然而不能忽視的是租金等相對長期的物價指標亦都上升。

美國聯儲局官員早前已相繼對市場釋出「通脹只是暫時性」的訊息，市場情緒似乎傾向對此持信任態度，這從通脹數據公布後，美國10年期國債孳息跌至3月以來低位可以見到。

港股仍然欠缺動能，恒指基本上仍未走出3月份以來的上落區間，上方29,500點的阻力難破，下方28,000點的中線支持同樣難穿。技術上觀察，恒指保力加通道已有收窄之勢，而目前主要平均線仍處於交纏狀態，加上成交萎縮，這往往是大市突破的先兆。

從部署上而言，大市偏靜正正是收集之時，尤其是強勢板塊，早前已率先突破，如零售及航運股等走勢並不失禮，似乎亦為大市6月的突破作出預告。投資者亦可因而多留意走勢較大市強的股份。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)