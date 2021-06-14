石醴泉：「購買力平價」助揀移居地

做投資的人，每天接觸都是數之不盡的數據。有些數據除了對投資決定有幫助外，還可能對正在考慮移民的讀者又有另類啟示。其中一組值得留意的數據是購買力平價(簡稱為PPP或英文Purchasing Power Parity)。大家或會聽過《經濟學人》雜誌所創造的巨無霸指數，簡單來說，《經濟學人》比較不同國家麥當勞巨無霸的價格。假如美國巨無霸售價為4美元，如用美元兌港元匯率7.8來算，香港所賣的巨無霸應為31港元，但事實上香港巨無霸售價為25.5港元，遠比美國低。

PPP的概念和巨無霸指數類似，但用作比較的不單是一個巨無霸，而是一籃子的產品和服務。根據PPP理論，如香港貨品價格比美國低，會導致套利空間增加，商人能從香港大幅買進產品，再在美國賣出，賺取差價，這行為應會拉高香港產品的價格或使港元升值，直到港美兩邊價格相等，讓套利行為變為無利可圖為止。

從理論上來說，不同國家的價格差距，會對匯率走勢有所影響。但事實上，投資者在使用PPP時也要明白此理論的弱點。套利行為在現實生活中絕不容易實行，運輸費用成本會減低套利的可行性，麥當勞的巨無霸也難以保持新鮮地運往外國，本地服務如理髪等也難以套利。再加上計算PPP需要非常多數據，有很多更不容易獲取，所以一定有估計成分在內，影響了PPP的準確性。所以國與國之間的價格差距不一定代表匯率會朝理論匯率方向前進，特別是一些人均國內生產總值相對較低，發展相對落後的國家，其國內價格更難以向已發展國家靠攏。

雖然PPP理論不完美，但多了解各地價格差距，也會增加我們對匯率走勢的了解。例如在2019年，根據世界銀行的PPP數據，全球只有8個國家和地區的PPP比美國高，包括百慕達、瑞士、挪威、冰島、澳洲和以色列等。從歷史上來看，這代表美國國內價格絕不便宜，上次美國價格到達此水平時已經是約20年前，當年也是美金差不多見頂回落的時候。熟讀經濟歷史的讀者都知道，弱美元對新興市場資產價格和原材料價格相對有利，所以多了解各地物價，會對美元走勢有更多掌握。

硏究PPP另外一個得着，就是得知錢在哪個國家更加好用。在2019年，香港人均生產總值為美國的75%，比英國的65%來得高。但英國物價用PPP計算為美國的85%，卻比香港78%來得高，從數字上來看香港生活質素應比英國高。但魔鬼盡在細節，讀者也需要明白，人均生產總值高，不代表個人收入一定高，因貧富懸殊可能導致財富集中在少數人手裏，從而影響了人均生產總值用以估計個人收入的準確性。而PPP用租金計算物價，不是用樓價。再者一個國家的數據只是一個平均值，在英國北面和英國南面差距可能已經好大，所以讀者也要小心閱讀和了解數據背後的意思。

在世界銀行的數據中，究竟有沒有國家和地區人均生產總值比香港高，但物價比香港低的地方呢？我們找到3個，分別為卡塔爾，新加坡和澳門，供一些有興趣移民的讀者參考。這可能也是硏究股票和經濟過程中的一些另類得着吧！

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)