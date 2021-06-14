【星期二．炒啲乜】港股4日市　市場注視美議息結果...

美國5月份消費物價指數(CPI)按年升5%，創近13年以來最大升幅，但上周首次申領失業救濟人數仍是疫後最低，因而未有引發投資者過分憂慮，標指續創收市新高。本周，市場高度關注聯儲局議息結果，以及官員會否開始討論縮減資產購買規模，以上均會影響美元及股市走勢。

至於去年因新冠肺炎疫情而取消的七大工業國集團(G7)領導人峰會，剛於上周五(11日)起一連3日於英國召開，峰會首日討論疫後振興工作，消息指與會領袖廣泛同意以刺激經濟方針去挽救因疫情受挫的歐洲經濟。

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