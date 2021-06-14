【星期二．炒啲乜】港股4日市 市場注視美議息結果...
2021年06月14日 10:00
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美國5月份消費物價指數(CPI)按年升5%，創近13年以來最大升幅，但上周首次申領失業救濟人數仍是疫後最低，因而未有引發投資者過分憂慮，標指續創收市新高。本周，市場高度關注聯儲局議息結果，以及官員會否開始討論縮減資產購買規模，以上均會影響美元及股市走勢。
至於去年因新冠肺炎疫情而取消的七大工業國集團(G7)領導人峰會，剛於上周五(11日)起一連3日於英國召開，峰會首日討論疫後振興工作，消息指與會領袖廣泛同意以刺激經濟方針去挽救因疫情受挫的歐洲經濟。
展望今個星期，各國多個重要經濟數據出籠；而周一(14日)為端午節假期，港股只有4個交易日。值得一提是創歷來最高入場門檻的新股時代天使(06699)將於周三(16日)掛牌，據報，將以173港元上限定價，一手中籤率僅1.5%，場外交易價曾高見260元，意味一手帳面可賺最多1.7萬元，抽籤結果將會周二(15日)公布，投資者留意的同時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，於「六絕月」做好風險管理。
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