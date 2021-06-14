香港工廈售價連升5個月　累漲3.3%跑贏租金

美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首5個月工廈整體售價走勢累升3.3%，跑贏租金的累跌2.5%。該行預期，本港疫情暫見穩定，相信工廈租售價將可繼續做好，若稍後落實通關，租售價可望重回正軌。

資料顯示，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)連升5個月，5月最新報329.4點，按月升1.2%，首5個月更累升3.3%。租金方面，美聯工商物業租金指數(MIRI)今年首5個月則累跌2.5%，5月份報163.5點，按月跌0.6%。

首5個月工廈呎價共有七區錄得累積升幅，其中以荃灣區的升幅最為顯著，期內累升4.8%，最新報4,161元，按月升2.2%。其次為累升4.4%的屯門，最新報3,263元，按月升2.4%。另有兩區錄得累積跌幅，當中紅磡/土瓜灣的跌幅最明顯，累跌3.8%，最新報4,970元，按月跌2.4%。長沙灣區頭5個月表現持平，最新報5,980元，按月跌0.1%。

租金方面，共有六區錄得累積升幅，其中表現最佳為葵涌，首5個月累升5.6%，按月升0.2%，最新呎租為13.6元。累升4.2%的沙田(包括火炭/石門)居次，按月升1.5%，最新報13.6元。另外四區均錄累積跌幅，當中表現最差的是紅磡/土瓜灣，首5個月累跌2.9%，最新報13.5，按月跌2.2%。

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年1至5月份工廈買賣註冊錄1,620宗，按年升1.96倍，註冊金額共錄161.5億，按年升逾2.3倍。

美聯工商董事陳偉志表示，疫情的不明朗因素逐漸放緩，為投資市場增添信心，支撐售價，加上疫苗接種、通關在即等利好因素帶動，預計工廈售價將可繼續向好。另外，由於非核心區寫字樓供應增加，寫字樓租金回落，搶去部分工廈客源，工廈租賃減少，令工廈租金有所回落。展望未來，市場有多個新盤即將推出，加上鄧成波家族放售多項物業，有助帶動市場氣氛，可望繼續支持工廈交投量。