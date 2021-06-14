需求帶動！南韓5月邏輯晶片出口急飆逾五成

外媒引述南韓科學技術情報通訊部數據顯示，5月南韓資通訊科技(ICT)產品出口額按年增長將近三成，當中普遍使用於計算機的中央處理單元(CPU)、智能手機和平板電腦的邏輯晶片，出口額大增逾五成。

ICT產品主用於電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電信業及資訊業等類別。數據指出，今年5月南韓ICT產品出口額為177.3億美元，按年增長27.4%，是自2018年以來的第二大單月增幅，亦為連續第12個月出現增長；上月南韓ICT產品進口額達105.1億美元，按年增長17.7%。

南韓5月半導體出口較去年同期增長24%，達101億美元，創下自2018年11月以來的最高水平。記憶晶片出口額增長13.6%至66億美元，邏輯晶片增長55.7%至30.2億美元。月內，當地顯示器出口額按年增長38.7%，達17.8億美元。智能手機及相關零組件出口較去年同期增長43%，達10.4億美元。

南韓上月的出口總額較去年同期增長45.6%，達507億美元，連續第7個月實現正增長，主要得益於全球對晶片和汽車的旺盛需求。