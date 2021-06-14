陰霾未散！高銀金融清盤官司聆訊押後至8月6日

公司表示，將適時另行刊發公告，以知會其股東及潛在投資者有關該呈請的任何重大進展，並提到股份轉讓可能會受限制，乃由於公司股份存入中央結算系統可能會因該呈請而被暫停。公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣公司股份或其他證券時務請審慎行事。

高銀股價上周五以0.335元報收，若以公司去年10月12日首次披露該單官司計，僅約8個月，股價已累瀉66.8%！

回顧該公司於2008年底借殼上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱，事前一日收報0.65元，換言之，若然投資者由當日起持有該股至今，經已累蝕接近一半；萬一投資者不幸在2015年的歷史高位「摸頂」入貨而仍未沽出，迄今累計損失更加高達99%，可謂「一殼眼淚」。

高銀被告到百慕達，原因是公司在百慕達註冊成立，而事件始於2019年4月時，其子公司賜譽發行本金額68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分。惟在去年7月13日，賜譽獲告知德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了高銀旗下作為抵押品的九龍灣高銀金融國際中心。德意志並在去年8月7日，向百慕達最高法院提呈針對高銀的清盤呈請。

高銀財政狀況不佳，而主席潘蘇通本人近期亦多次押股或出售家當套現。本月傳出其持有的南區深水灣道75號洋房，獲買家出價洽購，涉及金額介乎約33億至約36億元。

該豪宅物業淪為提款工具，繼近年多次承按後，據土地及公司註冊處資料，上月再向一間海外註冊公司作加按。資料顯示，上述洋房由PROPWAY LIMITED持有，現時公司董事包括潘蘇通等人，項目於2017年9月透過南洋商業銀行承做一按，至2020年1月與交銀香港達成按揭協議，涉及的貸款金額約6億元，當中涉及的第二及第三按揭貸款，先後於同年4月及5月作登記。