全球企業支出逾10年最多　分析：料可提振股市

外媒引述最新調查顯示，今年全球企業支出額將達到逾10年以來最多，可望繼續推升股市的動能。分析指，這或反映出在主要國家重啟經濟、央行維持低利率環境及政府支持下，企業去年審慎投資的趨勢已經逆轉。

Evercore ISI對企業財務主管的調查指出，美國企業今年的資本支出計劃規模將是2002年以來最大。據外電資料，歐洲金融業者與房地產投資信託以外的企業，今年投資額將比去年增加26%，達4,670億歐元，是2007年以來最高。同時，調查調問的企業財務主管中，今年下半年打算保留現金者在6月降至18%，少於去年同期的37%。

報道另稱，高盛追蹤的一籃子資本和研發支出最高的標普500成分股，今年來已上漲26%；發放最多股息的標普500成分股上揚16%。

大型機構對市場前景感到樂觀，看好股市投資者可望獲得比目前更豐厚的報酬。道富集團策略師表示，資本支出計劃擴大，某種程度上可被視為企業體質穩健的信號，或是管理層對前景樂觀的迹象，為投資者提供了正面的消息。

摩根大通的策略師團隊表示，4月中來一直在紀錄高位附近徘徊的歐美股市，將受到企業支出的提振。策略師們也預期，拜登政府基建計劃以及歐盟復甦基金，將帶動美歐企業的資本支出強勁回升。