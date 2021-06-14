內債危機！房企轉身慢　「大到不能倒」恐不再適用

中銀保監主席郭樹清上周直言，內地房地產趨向泡沫化、金融化的情況嚴重，違約比例上升，加劇了信用風險。言猶在耳，國際評級機構惠譽發表研究報告，統計今年首4個月，11家內房企業境內和境外違約債券的本金總額分別為325億元人民幣和48億美元(約374.4億港元)，當中僅得兩家完成了違約債券的處置工作，主要是透過債券置換來達成，凸顯了這些房企的低周轉和集中度風險。

惠譽表示，上述11家境內或境外債券違約的房企中，有5家從事商業和旅遊地產、工業園區及貿易中心等非住宅開發建設，這類型業務的資金回籠周期明顯較住宅開發長，導致在行業下行周期時更容易陷困。以泰禾集團為例，於去年7月6日首次違約，目前違約債券本金總額達176億元人民幣。惠譽表示，該公司專注於中高端住宅開發，業務定位造成周轉率顯著下降，同時由於一線及高端二線城市的地方政府實施限價政策，導致其利潤率上升空間受限。

惠譽指，其他造成內房違約的原因，包括多元化經營不善、公司治理薄弱及激進投地。上述房企中，有4家在違約前已開展多元化經營，但新收購的業務包括醫療、製造業、零售及資訊科技，都與房地產開發業務的協同效應低，回報亦不足以彌補債券槓桿上升的影響。其餘房企大多自2020年第三季起相繼發生違約，因而處置違約工作尚未取得顯著進展。

美資大行高盛也表示，自2019年底以來，內地國有企業的違約案例明顯增加，同時一些近期未能償還債務的借款人，例如華夏幸福，都背負着高額未償債券，意味着「大到不能倒」的概念可能不再適用，政策制定者現在不太可能進行全面救助。