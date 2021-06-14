萬物齊漲！國際海運費用又新高　港人熟悉品牌加價了...

全球海運價格飆升，繼續為依賴航運的糧食、工業貿易品等價格帶來上行壓力。海運諮詢機構Drewry數據顯示，由上海出發到荷蘭第二大城市鹿特丹的40英呎(即12米)海運貨櫃(FEU)平均運費報價，漲到創紀錄的10,522美元(約8.2萬港元)，較過去5年的平均價高出5.47倍。分析指出，由航運成本導致的糧食價格暴漲，將對亞洲企業及消費者構成衝擊。

作為全球最大食品進口國之一的中國市場需求強勁，加上海運成本因貨櫃短缺和供應鏈中斷而不斷上漲，擾亂了糧食供應鏈，甚至影響到企業及消費者。據媒體報道，目前亞洲食品企業已面臨廣泛的成本壓力，甚至出現了食品加價潮。南韓連鎖麵包店Paris Baguette因原材料上漲，2月起加價5.6%；日本日清製粉集團的小麥麵粉產品，亦於7月將漲價最多4%，理由是原材料、物流和包裝成本全面上漲；日本味之素公司也因應食用油漲價，將旗下蛋黃醬產品在下月起加價最多一成。

聯合國​糧農組織(FAO)發布的基準糧價指數已連漲12個月，5月份攀升至127.1，比一年前高出4成，創近10年來最高。分析認為，糧價上漲可能阻礙部分亞洲經濟體自疫情中復甦，對低收入家庭及相對貧窮的地區影響尤甚。因為低收入國家的民眾收入，有很大一部分花在糧食上；同時這些國家也較難取得新冠肺炎疫苗，加上財政資源有限，難遏止糧價飆升，恐成為最大輸家。

對於收入較高的國家而言，海運成本狂飆不止也會影響玩具、家具、汽車零件、咖啡等各類貿易商品。而近期亞洲疫情反覆，令情勢更加嚴峻。受影響最大的是遠洋航線，例如從上海到鹿特丹的運價，就比上海到美國西部高出67%。業界普遍認為，目前海運行業內已無閒置運輸能力，運費不太可能在短期內大幅回調。