政經關鍵周遇節日魔咒！中港股市本周何去何從？

端午節過後，全球踏入政經關鍵一周！政局方面，美國總統拜登將在本周結束「拉攏盟友抗華」之旅，與北約、土耳其及俄羅斯領袖會面，任何激發中方情緒的行徑必然禍延股市；經濟方面，美國聯儲局將公布議息結果，怎評通脹及會否有收水部署惹全球關注。更甚的是，A股一直流傳「端午魔咒」，即節後一周股市大多下跌，儘管過去兩年不應驗，但往績也未嘗連續3年升市。

【A股：今年長假後全冧市 端午往績更差】

股市「六絕月」迄今剛好一半，雖然未見大冧市，但A股投資者情緒愈趨審慎。誠然，今年以來農曆新年、清明節、五一小長假後均見大市調整，周二(15日)更要面臨端午節假期結束後的「節日魔咒」，加上即日起，人民銀行會將金融機構的外匯存款準備金率，由5%上調至7%，意味市場上美元流動性減少，有助抑制人民幣升值。在股匯多重利淡因素交織下，市場正憂慮內地股市能否安然靜候本周連串政經大事，再延續疫下反彈傳奇。

端午節對A股隱含的啟示一向讓散戶聞風色變。若翻查紀錄，歷年端午節後A股確實跌市居多，自2010年起，節後復市的首個交易日計，滬綜指共錄得7次下跌；節後首5個交易日的跌市佔比更遙遙領先，直至過去兩年才打破魔咒，惟往績未曾出現過連續3年升市。換言之，去年的升市反而預示A股本周恐劫數難逃。

回顧上半年假後市況，今年2月農曆新年長假後，深圳創業板指數自復市日起連挫7個交易日；4月清明節過後，滬深3大指數在接下來5個交易日，齊齊跌足4個交易日；五一假期後，3大股數又連跌兩日。

6月端午節前夕，內地多位財金界現任及前任重量級官員齊發聲，全力抑制過度投機，包括人行前行長周小川對虛擬貨幣及投機炒作戴上「緊箍咒」；中國銀保監會主席郭樹清痛斥炒外匯、黃金及其他商品期貨的人難致富，正像押注樓價永遠不跌的炒樓者一樣，最終會付出沉重代價；人民銀行行長易綱堅持貨幣政策要穩字當頭，尤其3位巨頭不約而同多次提及金融科技的問題，警惕防範金融市場風險意識有增無減。

與此同時，國家外匯管理局局長潘功勝亦於上周警告，企業不要賭人民幣升值或貶值，因久賭必輸。由於人行早於5月底曾預告，為加強金融機構外匯流動性管理，決定端午節後首個交易日起上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，屬14年來首次調升。分析普遍認為此舉實際有助吸納市場上多餘的美元，更意味節後股市、匯市的熱錢派對將暫告一段落，投資氣氛勢進一步收斂。值得留意是，周二有2,000億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期，外界料人行會彌補缺口，但仍以針對性續期操作為主要手段。

【港股：維持炒股不炒市格局】

港股周二復市，惟市場焦點已盡放於外圍的「超級央行周」身上，特別是美國聯儲局將於本周二及三舉行議息會議。儘管市場紛紛預期聯儲局持續其溫和貨幣政策的態度，但相信議息結果出爐前，港股投資者仍會按兵不動，維持炒股不炒市格局，同時須細心留意各大央行的貨幣政策信號。

三菱日聯摩根士丹利證券公司首席投資策略師Norihiro Fujito表示，聯儲局一直表明通脹是過渡性，因此估計該局會維持寬鬆貨幣政策，且市場仍會充斥資金。他又指本周議息結果可能沒有驚喜，但長遠而言，當局刺激方案顯然存在過熱的風險，在房地產市場變得熾熱的預期下，幾乎沒任何理由要購買按揭債券。

上周恒生指數波幅不足400點，上周五收報2,8842點，但俗稱「黑期」的新加坡港股期指照常交易下，卻一度較上周五收市下跌近60點，失守28,800點水平。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，未來數日市場重點關注議息，在聯儲局有議息結果前，相信大市維持淡靜。在利好催化劑欠奉下，預料本周將延續「炒股不炒市」格局，恒指在28,500至29,000點之間窄幅上落。

他認為，大市要待議息結果出爐後，才會有較明確方向。另外，加拿大、俄羅斯等早前已宣布將實行貨幣緊縮政策，須留意各國央行的貨幣政策取態。