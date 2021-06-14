大行警告市場低估美加息前景

本周關鍵大事之一是聯儲局議息。儘管美國通脹升溫，但與債價走勢背馳的10年期美債孳息近期不升反跌，上周更曾跌至1.428厘的3個月新低，市場似乎正在押注聯儲局會維持超寬鬆貨幣政策，債息周一(14日)徘徊約1.46厘。不過，摩根大通、摩根士丹利及TD Securities不約而同看淡美債(即料債息上揚)，認為市場低估了加息前景。

摩通表示，雖然市場的加息預期較聯儲局本身的預測進取，但亦僅押注當局未來4年加息不足1厘，意味幣策正常化速度甚慢。TD Securities認為，反映聯儲局官員息口預測的「點陣點」或顯示，2023年的息口中位數可能上調，這將令預期當局維持鴿派的市場人士感到意外，10年期美債息可能彈上1.7厘水平。

大摩也稱，上周美國消費者物價數據出爐後美債孳息大跌，表明市場認為通脹僅屬短暫，但有迹象證明通脹可能是持久的，這導致局內傾向鷹派的可能性增加，令利率市場面臨鷹派意外。

外媒調查顯示，面對美國經濟增長和通脹加速，逾半受訪經濟師預期本周公布的「點陣圖」，將顯示官員的利率預測中位數為2023年最少加息一次；其他經濟師則預期，聯儲局不會加息，最少直至2024年，即與當局3月的預測一樣。儘管如此，約40%受訪經濟師預期，聯儲局會到8月底，才會開始朝着縮減每月1,200億美元的購債規模邁出第一步，主席鮑威爾可能會在8月26至28日的Jackson Hole央行年會上，就縮減買債預先發出信號；24%受訪經濟師預期當局會在之後一周作出暗示。

事實上，近期愈來愈多聯儲局官員表示，可能需要開始討論縮減買債。大西洋對岸的歐洲，仍對如何及何時討論結束抗疫緊急買債計劃出現分歧，歐央行行長拉加德周一表示，討論結束刺激措施為時尚早，但不久後，奧地利央行行長霍爾茨曼斷言，該計劃將按時於明年3月結束，除非爆發新一波嚴重疫情。