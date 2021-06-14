港島豪宅大幅貶值逾千萬轉售

港島豪宅錄大幅帳面貶值個案，北角海璇一個中層單位，新近以約5,130萬港元轉售，以帳面計算，較2018年買入價低約1,258.8萬元，但未扣除發展商提供的回贈。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角海璇1座中層B室，以約5,130萬元售出，樓書顯示單位實用面積1,173方呎，呎價約43,734元。原業主於2018年以6,388.8萬元一手入市，是次轉售帳面貶值約1,258.8萬元，幅度約19.7%，不過當時登記成交金額，未扣除發展商提供的回贈。

●北角港運城錄本月首宗成交，屋苑1座中層C室，實用面積約746方呎，三房連套房間隔，原業主開價約1,533萬元，議價後以約1,455萬元售，實用呎價約19,504元。

●跑馬地愉豐樓中層A室，實用面積約722方呎，兩房連套房間隔，日前以1,300萬元沽出，實用呎價約18,006元。該盤現有約2個單位放售，叫價由950萬元起。

●小西灣藍灣半島3座高層H室，實用面積約565方呎，三房連套房間隔，近日以1,000萬元成交，實用呎價約17,699元。原業主於2010年5月以約438萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約562萬元，物業升值約1.3倍。

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九龍區

●將軍澳居屋廣明苑C座低層7室，實用面積約433方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價580萬元，減價17.2萬元或約3%，以562.8萬元沽出，實用呎價約12,998元。

●大角咀利奧坊‧曉岸2座中層G室，實用面積255方呎，一房間隔，開放式廚房，成交價608萬元，實用呎價約23,843元。原業主持貨逾5年沽售，帳面獲利169萬元，單位期內升值38%。

●鑽石山居屋龍蟠苑F座高層11室，實用面積約426方呎，兩房間隔，以700萬元放盤，2日後即獲區內分支客洽購，議價後減至約670萬元成交，實用呎價約15,728元。

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新界區

●馬鞍山新港城D座低層6室，實用面積約321方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，最終減至580萬元售出，實用呎價約18,069元。原業主於2018年3月以543萬元購入單位，持貨3年多帳面獲利37萬元，僅升值約6.8%。

●沙田帝堡城8座低層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，以819萬元成交，實用呎價約14,973元。原業主於2007年3月購入上址，當時作價238萬元，持貨逾14年帳面獲利581萬元，升值約2.4倍。

●元朗順豐大廈中層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，原叫價525萬元放售，減價10萬元或約1.9%，以515萬元成交，實用呎價約13,517元，為該盤本月首宗買賣。

●粉嶺居屋景盛苑B座高層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價348萬元，實用呎價約8,037元。

●屯門新屯門中心10座低層A室，實用面積約501方呎，叫價由610萬元，減至570萬元售出，實用呎價約11,377元，屬市場價成交。

●大埔翠屏花園A座高層7室，實用面積約262方呎，一房間隔，原開價460萬元，「象徵式」減價4萬元，獲用家以456萬元承接，實用呎價約17,405元。原業主於2018年3月購入上述單位，當時作價432萬元，持貨屆滿3年辣招期滿沽售，帳面獲利24萬元，升值約6%。

●沙田第一城50座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，實用呎價約18,486元。據了解，原業主則於2016年以375萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約150萬元。